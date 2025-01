Amici, la puntata del 12 gennaio: ospite Garrison, Ornella Vanoni ed Ermal Meta

Dopo la pausa per le festività natalizie, domenica 12 gennaio torna, su Canale 5, Amici. Il talent, guidato come al solito da Maria De Filippi, è in onda dalle ore 14:00 e procede per circa due ore, quando alle 16:00 cede la linea a Verissimo di Silvia Toffanin.

Amici 12 gennaio, i compiti dei professori

Non cambia, ad Amici del 12 gennaio, il tavolo dei professori che, con i loro voti e pareri, animano i vari appuntamenti. A giudicare le esibizioni di canto ci sono i soliti Anna Pettinelli, Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi. Per la danza, invece, spazio ad Emanuel Lo, ad Alessandra Celentano e alla new entry Deborah Lettieri. La puntata, oltre che in televisione, è visibile in streaming ed on demand tramite il sito Mediaset Infinity e Witty TV.

Durante Amici di oggi alcuni allievi hanno svolto delle prove assegnate loro dai professori. Come riporta il portale SuperGuida TV, per volere di Lo, Chiara deve eseguire una coreografia indossando dei tacchi alti. Tale sfida serve per testare la sensualità della danzatrice. Nicolò deve tirare fuori le proprie emozioni per cantare Bella senz’anima, storico brano di Riccardo Cocciante. Infine, Alessia ha il compito di convincere Deborah su una coreografia pensata appositamente dalla professoressa.

Le classifiche

In seguito, nel corso di Amici del 12 gennaio tutti i concorrenti, di entrambe le categorie, hanno raggiunto il centro del palco ed hanno performato. A giudicarli degli ospiti vip, che hanno formato delle classifiche di gradimento.

Per il canto si tratta di una manche molto importante, basandosi sui brani inediti che gli artisti rilasceranno il prossimo 14 gennaio. Gli allievi devono provare a convincere il produttore discografico Dardust, che in carriera ha firmato grandi successi della musica italiana e non solo, e la cantautrice Ornella Vanoni. Per il ballo, invece, Maria De Filippi ha accolto una vecchia conoscenza del format, ovvero Garrison Rochelle, a lungo professore nel talent.

Infine, nel corso di Amici del 12 gennaio, primo appuntamento del nuovo anno, la padrona di casa ha dato spazio ad un ospite musicale. In particolare, ha presenziato il cantante Ermal Meta. Anche per lui si tratta di un ritorno nel programma, avendo ricoperto il ruolo di giudice durante la diciassettesima edizione. Il 3 gennaio scorso Meta ha rilasciato nelle radio e nelle principali piattaforme dedicato il singolo Il campione. Il brano è estratto dall’album Buona fortuna, che Meta ha dedicato alla figlia e che è uscito a maggio dell’anno scorso.