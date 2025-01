Paesi che vai 2025, dal 12 gennaio al via la nuova edizione: Ravenna e Dante Alighieri

Domenica 12 gennaio esordisce l’edizione 2025 di Paesi che vai. Lo storico programma, anche quest’anno, è visibile sulla seconda rete della TV di Stato. Le puntate, in particolare, prendono il via alle ore 14:00.

Paesi che vai 12 gennaio, Ravenna nel segno di Dante Alighieri

Al timone di Paesi che vai, anche nel 2025, torna Livio Leonardi. Quest’ultimo è il conduttore del programma sin dalla prima puntata, andata in onda, all’epoca la domenica mattina su Rai 1, nel 2013. Oltre che in televisione, è possibile seguire il format anche in diretta streaming ed on demand. In questo caso, il punto di riferimento è il sito Rai Play.

Non cambia il meccanismo di funzionamento di Paesi che vai. Ogni settimana, Leonardi propone un focus sulle tradizioni e le bellezze naturali e culturali di una città italiana. Il racconto si alterna con quello della vita di un importante personaggio storico, in qualche modo legato al centro protagonista.

In occasione del debutto del 12 gennaio, Livio Leonardi analizza Ravenna. Durante l’itinerario è spesso ricordato Dante Alighieri, poeta ed intellettuale che qui ha vissuto gli ultimi anni della sua esistenza.

Si parte da Piazza San Francesco

Il viaggio di Livio Leonardi a Ravenna, nella prima puntata di Paesi che vai del 2025, inizia dalla centrale Piazza San Francesco. Fra gli spazi urbani più belli della città, è visitata da molti turisti, sia italiani che internazionali, in quanto ospita la Tomba di Dante.

Il viaggio si sposta nel suggestivo Mausoleo di Galla Placidia. Costruito intorno alla metà del V secolo, dal 1991 è inserito nella lista dei siti italiani patrimonio mondiale dell’umanità UNESCO. Il luogo, al centro di numerose tradizioni e leggende, è noto soprattutto per il cielo stellato che adorna il soffitto della cupola.

Paesi che vai 12 gennaio, l’influenza di Dante

Il viaggio a Ravenna di Paesi che vai va avanti nella Basilica di Sant’Appolinare e in quella di San Vitale. Dei luoghi, questi, stupendi e nei quali è possibile scorgere varie connessioni con l’universo delle opere dantesche. La vita del poeta, poi, è ricostruita mediante la visita ad altri monumenti rappresentativi della città. Fra questi, ci sono i Chiostri francescani e la Biblioteca francescana.

Infine, la puntata del 12 gennaio del programma termina là dove è iniziata, ovvero nella Tomba di Dante. Il monumento funebre ospita le spoglie del Sommo Poeta, morto a Ravenna nel 1321. Intorno al mausoleo è stata istituita la cosiddetta zona dantesca, che prevede si faccia silenzio come segno di rispetto verso il poeta.