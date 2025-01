Ospiti in tv domenica 12 gennaio: Ficarra e Picone e Serena Rossi da Mara Venier

Domenica 12 gennaio tornano i consueti programmi tv con vari ospiti. Da Mara Venier è dato spazio, fra gli altri, a Ficarra e Picone.

Domenica 12 gennaio ospiti in tv, ancora l’Oroscopo di Paolo Fox

Così come già accaduto la scorsa settimana, domenica 12 gennaio a Domenica In, al via alle 14:00 su Rai 1, è in programma un lungo spazio dedicato all’oroscopo. Protagonista è Paolo Fox, che spiega le previsioni per il nuovo anno, segno per segno. Con Fox ci sono alcune coppie vip. In particolare, ci sono Simona Ventura con il marito Giovanni Terzi, Andrea Roncato con la moglie Nicole, Minnie Minoprio con il marito Carlo, Giucas Casella con la compagna Valeria, Natasha Stefanenko con il marito Luca e Maurizio Ferrini con la compagna Sara.

Venier, poi, intervista Ficarra e Picone. Gli attori, accompagnati da Toni Servillo, presentano il film L’Abbaglio, al cinema dal 16 gennaio. La conduttrice festeggia i 90 anni di Giovanna Ralli, per poi cantare gli storici brani di Amedeo Minghi, che ha da poco rilasciato l’album dal titolo Anima sbiadita. Infine, interviene Serena Rossi, alla viglia del debutto della terza stagione di Mina Settembre.

Da noi a ruota libera e Citofonare Rai 2

Domenica 12 gennaio, dalle 17:20 su Rai 1, ci sono molti ospiti a Da noi a ruota libera. Da Francesca Fialdini c’è Marco Masini, uno dei giudici della nuova edizione di Ora o mai più, che ha debuttato sulla rete ammiraglia ieri, sabato 11 gennaio. Gli attori Alessandro Preziosi e Marco Rossetti annunciano le novità di Blackout-Vite sospese, la cui seconda stagione esordisce su Rai 1 il 14 gennaio. Per lanciare Il Conte di Montecristo, serie evento al via domani, ci sono gli attori Michele Riondino, Gabriella Pession e Nicolas Maupas.

Su Rai 2, invece, domenica 12 gennaio, eccezionalmente alle 09:30, Simona Ventura e Paola Perego guidano un nuovo appuntamento di Citofonare Rai 2. Ampio spazio lo ha il Festival di Sanremo: ad un mese dall’inizio della kermesse, ci sono i Jalisse, Carolina Rey, giudice di Sanremo Giovani, e Valerio Scanu.

Domenica 12 gennaio ospiti in tv, chi c’è su Rai 3

Infine, su Rai 3, domenica 12 gennaio riparte, alle 13:00, Il Cacciatore di Sogni. Il giornalista Stefano Buttafuoco accoglie Flavio Insinna, che torna in questo modo in onda sulla TV di Stato dopo il passaggio a LA7, dove conduce il quiz Famiglie d’Italia. Il pomeriggio, Giorgio Zanchini e Giordano Bruno Guerrieri conducono Rebus. Al via alle 16:10, sono ripercorsi gli anni ’70 con i giornalisti Enrico Deaglio e Flavia Perina. Infine, c’è un faccia a faccia con il compositore Premio Oscar Nicola Piovani.