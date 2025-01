Boss in incognito 2025, la Mastrototaro Food: gli ospiti e le storie

Lunedì 13 gennaio 2025, su Rai 2, riparte la decima edizione di Boss in incognito. Il format prende il via alle 21:20 circa, subito dopo la fine del TG2 Post.

Boss in incognito 2025, al timone torna Max Giusti

Prodotto da Endemol Shine Italia, la trasmissione Boss in incognito è la rivisitazione italiana di Undercover Boss, format originale del Regno Unito. Il conduttore è Max Giusti, che è il padrone di casa dello show sin dalla sesta edizione, proposta in programmazione tv dal 2020.

Quella in onda oggi è la quarta e penultima puntata della decima edizione. Essa ha esordito lo scorso novembre, rigorosamente su Rai 2, ed ha ottenuto ascolti tutt’altro che esaltanti. In particolare, i tre appuntamenti hanno convinto una media di 972 mila telespettatori, per una share del 6,2%. Un dato, questo, che è inferiore rispetto alle passate edizioni.

La Mastrototaro Food

L’azienda protagonista di Boss in incognito di oggi, lunedì 13 gennaio 2025, è la Mastrototaro Food. Si tratta di una società che è un punto di riferimento nel settore della produzione e lavorazione di prodotti agricoli locali a filiera corta, dal campo al vasetto.

La sede è a Bisceglie, in Puglia, e processa annualmente 900 mila kg di ortaggi a km zero, tutti provenienti da coltivazioni di proprietà. La società conta, ad oggi, 50 dipendenti, che diventano 100 in alta stagione. Il volume d’affari ammonta a circa 5 milioni di euro annui.

A capo del marchio c’è Mauro Mastrototaro. Quest’ultimo accetta di mettersi alla prova per una settimana, durante la quale assume una falsa identità ed affianca alcuni dei suoi dipendenti, ovviamente sotto copertura. In questo modo, monitora in prima persona il lavoro dei suoi lavoratori, ascoltando i loro consigli e suggerimenti. Al termine, i protagonisti sono chiamati nella sede centrale dall’azienda, dove apprendono la verità ed incontrano il boss.

Boss in incognito 2025, chi sono i dipendenti

Durante Boss in incognito del 13 gennaio 2025, l’imprenditore Mauro Mastrototaro incontra, in primis, Franco. Con lui raggiunge i campi, ovvero il luogo nel quale tutto ha inizio, e si cimenta nella raccolta degli ortaggi. L’avventura prosegue con Gaia, che mostra come preparare i peperoni grigliati sott’olio. Ameer, a sua volta, prova ad insegnare al boss sotto copertura come mettere nei vasetti i pomodori secchi. Infine, Marianna e Giusy si dedicano, rispettivamente, alla composizione della giardiniera e al confezionamento. Così come già avvenuto anche in passato, lo stesso Max Giusti si mette in gioco in prima persona. Il conduttore, infatti, va sotto copertura nell’azienda, spacciandosi per il lavoratore toscano Attilio.