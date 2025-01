Hercai Amore e Vendetta, la puntata del 13 gennaio

Lunedì 13 gennaio va avanti Hercai Amore e Vendetta, in onda con una nuova puntata dalla ore 21:20 circa. Il titolo è nei palinsesti di Real Time, rete visibile sul canale 31 del digitale terrestre.

Hercai Amore e Vendetta 13 gennaio, regista e dove è girata

Prodotta da Banu Akdeniz, la soap opera Hercai Amore e Vendetta è una produzione originale della società Mia Yapim. La serie appartiene al genere drammatico. La trama è ispirata all’omonimo romanzo scritto da Sumeyye Ezel, molto noto in Turchia.

Coloro che hanno curato la regia del titolo sono Cem Karci, Benal Tairi, Baris Yos ed Ali Ilhan. La sceneggiatura, invece, è scritta da Feraye Sahin Bersan Tan, Eda Tezcan, Pelin Gulcan e Sema Ali Erol. Le riprese si sono svolte in Turchia, nei pressi della città di Mardin.

Hercai Amore e Vendetta 13 gennaio, la trama

Nel corso di Hercai Amore e Vendetta di oggi, lunedì 13 gennaio, Cihan parla con Azat, al quale chiede di prendere in moglie Elif, convinto che questo sia l’unico modo possibile per difendere la famiglia Sadoglu. Azat, nonostante il tentativo dell’uomo di convincerlo, non sembra particolarmente convinto.

Intanto, Reyyan riceve la visita della mamma Zehra, che non appena giunge all’ingresso dell’abitazione ha un faccia a faccia molto teso con Azize, che tuttavia, in apparenza, sembra essere disponibile a far entrare nel proprio palazzo i membri della famiglia rivale. Quello che nessuno sa è che la piccola Gul, vedendo Zehra uscire di casa per recarsi da Reyyan, ha deciso di seguirla.

Spoiler finale

Durante le puntata in onda oggi, in prima visione, di Hercai Amore e Vendetta, la protagonista, dopo le tante discussioni delle ultime settimane con Miran, decide di organizzare una sorpresa al suo amato. Nel frattempo, però, la donna deve cercare di affrontare nel migliore dei modi le provocazioni ripetute di Gonul. Infine, Miran continua a ricercare la verità in merito al suo passato e, con coraggio, sceglie di recarsi verso il villaggio della mamma.

Hercai Amore e Vendetta 13 gennaio, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso di Hercai Amore e Vendetta, soap opera originaria della Turchia in onda su Real Time a partire dalle ore 21:20 di oggi e visibile in diretta streaming e on demand tramite l’applicazione Discovery+.