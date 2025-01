MasterChef Italia, la puntata del 16 gennaio: la Mistery Box Green, ospite Franco Pepe

Giovedì 16 gennaio arriva al giro di boa l’edizione attualmente in onda di MasterChef Italia. Il cooking show prende il via alle 21:25 ed è fruibile su Sky Uno, rete visibile sul canale 108 di Sky.

MasterChef Italia 16 gennaio, i giudici

Al centro di MasterChef Italia c’è la gara fra gli aspiranti cuochi del nostro paese, che realizzano alcune prove e devono tentare di convincere i tre giudici. In tale ruolo ci sono Antonino Canavacciuolo, Giorgio Locatelli e Bruno Barbieri, veterano del format al quale partecipa sin dalla prima edizione. La trasmissione è fruibile anche in diretta streaming tramite Now TV e l’applicazione Sky Go. Inoltre, la puntata odierna è sempre visibile on demand.

Ottimi gli ascolti che ha ottenuto il programma sette giorni fa. La puntata, che si è conclusa con l’eliminazione di Martina e Reza, ha convinto 961 mila telespettatori per una share del 5%. Il titolo ha registrato un aumento del 21% rispetto all’anno scorso, con un dato che diventa ancora più importante se si considera che è in onda su una rete a pagamento.

La Mistery Box green

All’inizio di MasterChef Italia di oggi, giovedì 16 gennaio, gli aspiranti chef devono affrontare una Mistery Box green. In essa, i protagonisti devono mettersi ai fornelli avendo a disposizione un minutaggio ridotto di elettricità. La serata, che promette di essere decisamente complessa per i concorrenti, va avanti con il primo ospite odierno. Si tratta di Franco Pepe del ristorante Pepe in Grani a Caiazzo (Caserta), riconosciuto come uno dei migliori a livello mondiale e primo pizzaiolo italiano ad essere nominato Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

A causa della sua presenza, a MasterChef i cuochi sono costretti a fare le ore piccole. Infatti, passano l’intera nottata fra impasti e lievitazioni, nel tentativo di ricreare la mitica pizza fritta.

MasterChef Italia 16 gennaio, lo Skill Test

Infine, la puntata del 16 gennaio di MasterChef Italia giunge al termine con lo Skill Test. Una manche, questa, nella quale è protagonista Pia Leon, vincitrice nel 2021 del premio del World’s 50 Best Restaurant come miglior chef donna del mondo. Originaria del Perù, ha iniziato la sua carriera lavorando nel settore dei catering, arrivando a collaborare con alcuni dei cuochi e ristoranti più celebri del pianeta. In seguito, ha aperto una serie di locali di eccellenza, che hanno in comune la filosofia che celebra la biodiversità. I piatti proposti, seppur di qualità, sono molto semplici e realizzati con l’ausilio di quattro o cinque ingredienti.