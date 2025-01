The Rookie 6 episodi La maledizione dell’ultimo turno, Vigilia a sorpresa e Guai in paradiso: le trame

Giovedì 16 gennaio, su Rai 2, esordisce The Rookie 6 con gli appuntamenti dal titolo La maledizione dell’ultimo turno, Vigilia a sorpresa e Guai in paradiso. I tre episodi sono visibili, rigorosamente in prima visione assoluta in chiaro, dalle ore 21:20 circa.

The Rookie La maledizione dell’ultimo turno, regista e dove è girata

The Rookie è una produzione originale di Entertainment One e ABC Signature. Fra i vari registi che hanno lavorato alle puntate ci sono Alexi Hawley, Bill Roe e TK Shom. Gli sceneggiatori, invece, sono Madeleine Coghlan, Glen Mazzara, Brynn Malone ed Alexi Hawley. La sesta stagione è composta da dieci appuntamenti, ognuno dei quali ha una durata di circa quaranta minuti. Negli USA, dove si sono svolte le riprese, sono stati trasmessi dal febbraio dello scorso anno sull’emittente locale ABC.

The Rookie La maledizione dell’ultimo turno, la trama

Durante La maledizione dell’ultimo turno di The Rookie, la trama riparte esattamente da dove si era interrotta alla fine dello scorso capitolo. Aaron è sempre in bilico fra la vita e la morte, ricoverato in gravi condizioni in ospedale. Boyd, intanto, mette in atto una rapina alla Federal Reserve e colpisce la banca anche con un attacco hacker.

In seguito, durante l’appuntamento che si intitola Vigilia a sorpresa, mancano poche ore alle nozze di Nolan e Bailey. Mentre i protagonisti sono intenti ad organizzare gli ultimi aspetti della cerimonia, l’uomo riceve una notizia che rischia di destabilizzarlo. Oscar, infatti, lo ha denunciato alle forze dell’ordine.

Guai in paradiso, la trama

La serata del 16 gennaio con The Rookie giunge al termine con l’episodio Guai in paradiso. Nolan e Bailey sono riusciti a sposarsi e, per il viaggio di nozze, decidono di partire verso una meravigliosa isola dei Tropici. La vacanza, ben presto, si trasforma in un incubo. Un misterioso individuo li segue e li tiene sotto controllo. La vicenda diventa ancora più inquietante quando i protagonisti trovano, nella spiaggia, il corpo privo di vita di una donna delle pulizie che lavorava all’interno del resort nel quale alloggiano.

The Rookie La maledizione dell’ultimo turno, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso di The Rookie, la cui sesta stagione debutta con i primi tre appuntamenti oggi, giovedì 16 gennaio, in prima serata su Rai 2 e visibili in diretta streaming e on demand su Rai Play.