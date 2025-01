Sabato 18 gennaio, gli ospiti in tv: Serena Rossi a TV Talk, Cazzullo e Guanciale a La Confessione

Numerosi gli ospiti attesi in tv nei vari show in onda sabato 18 gennaio. Fra gli altri, a TV Talk c’è l’attrice Serena Rossi.

Sabato 18 gennaio ospiti tv, chi c’è a TV Talk

Per quanto riguarda Rai 3, sabato 18 gennaio, dalle 15:00, torna TV Talk con Mia Ceran. Questa settimana è dato spazio a Serena Rossi, attrice protagonista della fiction Mina Settembre, la cui terza stagione ha debuttato in prima serata su Rai 1 la scorsa domenica. Per commentare il modo con cui la tv sta trattando la morte di Ramy Elgaml ci sono i giornalisti Maria Latella e Carlo Puca. Con loro anche Jari Pilati, giornalista del TG3 che ha realizzato il servizio con il video dell’inseguimento tra il giovane e i carabinieri.

Ci sono anche la cantante Alex Britti e Barbara Alberti, con i quali sono analizzati i risultati della ripartenza di Ora o mai più. Inoltre, con esperti, è approfondita la scelta dei co-conduttori del Festival di Sanremo annunciati da Carlo Conti. Infine, con Giordano Bruno Guerri e lo sceneggiatore Stefano Bises, si parla della serie più discussa del momento, ovvero M Il figlio del secolo.

Aldo Cazzullo e Lino Guanciale a La Confessione

Sempre su Rai 3, ma dalle 20:15, il conduttore Peter Gomez è al timone di una nuova puntata de La Confessione. Nel programma è realizzata una intervista ad Aldo Cazzullo, firma de Il Corriere della Sera e protagonista su La7 con il format di successo Una giornata particolare. Inoltre, ha da poco rilasciato il libro intitolato Craxi. L’ultimo vero politico. Dopo di lui, c’è l’attore Lino Guanciale, nel cast della fiction Il Conte di Montecristo e da tempo impegnato a sostegno dell’UNHCR, agenzia ONU per i rifugiati.

Sabato 18 gennaio ospiti tv, Playlist ed Onorevoli confessioni

Passando a Rai 2, durante Playlist di sabato 18 gennaio, condotto dalle 14:00 da Federica Gentile e Gabriele Vagnato, c’è il rapper Ghemon, che regala un’esibizione live di Pov. Donatella Rettore canta Disco Prosecco e Sarafine esegue Un trauma è per sempre, suo ultimo brano. Infine, la puntata termina con Noi siamo gli altri, ultimo pezzo dei Negrita.

Onorevoli Confessioni torna il 18 gennaio, dalle 17:15. La conduttrice Laura Tecce accoglie Ignazio Marino, chirurgo di fama internazionale ed ex primo cittadino di Roma. Infine, ad A Sua Immagine su Rai 1, la padrona di casa Lorena Bianchetti incontra Stefano Tacconi, ex portiere della Juventus e fra i protagonisti delle Notti Magiche di Italia ’90.