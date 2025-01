Verissimo, gli ospiti del 18 e 19 gennaio: le interviste ad Ilary Blasi e Paolo Bonolis

Sabato 18 e domenica 19 gennaio, Canale 5 manda in onda due nuove puntate di Verissimo. Il programma, condotto da Silvia Toffanin, prende il via alle 16:30 il sabato ed alle 16:00 la domenica.

Verissimo 18 19 gennaio, chi c’è il sabato

A Verissimo di sabato 18 gennaio prende la parola Memo Remigi. Il cantante ripercorre la sua vita, sia privata che professionale, concentrandosi soprattutto sui momenti che hanno rappresentato una svolta.

Poco dopo, la puntata è arricchita dalla presenza di Jessica Morlacchi. L’ex concorrente del Grande Fratello ha abbandonato volontariamente lo show ed è al centro di alcune polemiche per il suo comportamento all’interno del programma.

Nell’appuntamento si ride con Francesco Paolantoni, poi è possibile ascoltare la voce di Giordana Angi, artista nata nella scuola di Amici di Maria De Filippi e che in pochi anni è riuscita a conquistare il successo anche a livello internazionale. Infine, intervista di coppia per Rosalinda Cannavò ed Andrea Zenga, che partecipano alla puntata insieme alla figlia Camilla.

Paolo Bonolis ed Ilary Blasi

Nel corso di Verissimo di domenica 19 gennaio, Silvia Toffanin realizza un faccia a faccia con Ilary Blasi. L’ex conduttrice, in estate impegnata con Battiti Live e da qualche mese assente dalla televisione italiana generalista, è in onda da poche settimane su Netflix con una docuserie incentrata sulla sua vita.

Toffanin, durante lo show, intervista uno dei volti di punta dell’intrattenimento del Biscione. Stiamo parlando di Paolo Bonolis, che da lunedì 20 gennaio torna, su Canale 5, con il game show Avanti un Altro!. Il format, che Bonolis guida sin dalla prima edizione in coppia con Luca Laurenti, è visibile tutti i giorni nella fascia preserale, dalle ore 18:45 circa.

Verissimo 18 19 gennaio, Luca Tommasini parla della sua recente operazione al cuore

A Verissimo di domenica 19 gennaio, poi, la padrona di casa effettua una lunga intervista a Luca Tommasini. Il coreografo parla della sua salute dopo la recente e delicata operazione al cuore. Nella trasmissione, in seguito, c’è il cantautore Ermal Meta, che lo scorso maggio ha rilasciato l’album dal titolo Buona Fortuna e che ha dedicato alla figlia.

Per festeggiare i suoi 85 anni, la presentatrice accoglie la cantante Iva Zanicchi, nel cast di Io Canto Senior, talent musicale visibile su Canale 5 il venerdì, in prime time. Infine, per la prima volta a Verissimo ci sono, insieme, tre sorelle accumunate fra loro da un papà decisamente speciale. Stiamo parlando di Romina, Cristel e Jasmine, figlie del cantante Al Bano.