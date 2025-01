Domenica 19 gennaio ospiti in tv: Papa Francesco e Cecilia Sala da Fazio

Domenica 19 gennaio, nei vari programmi tv, sono accolti ospiti decisamente molto prestigiosi. In particolare, Fabio Fazio, per la prima puntata del 2025 di Che tempo che fa, intervista Papa Francesco.

Ospiti tv domenica 19 gennaio, prima intervista in tv per Cecilia Sala

A Che tempo che fa del 19 gennaio, al via alle 20:00 su NOVE, il padrone di casa incontra il Pontefice. Per Fazio si tratta della terza intervista al Santo Padre: l’ultima è andata in onda nel gennaio dello scorso anno. Lecito immaginare che durante il lungo incontro il Papa possa parla di Spera, sua autobiografia pubblicata il 14 gennaio.

In seguito, partecipa Cecilia Sala. Per la giornalista si tratta della prima presenza in televisione dopo l’arresto avvenuto in Iran. La cronista è rimasta incarcerata per alcune settimane, fino alla liberazione e al ritorno in Italia dell’8 gennaio. Per il mondo della musica c’è Max Pezzali, che il 10 gennaio ha chiuso il suo tour al Forum di Assago.

Chi c’è a Domenica In e a Da noi a ruota libera

Spostandoci su Rai 1, domenica 19 gennaio, dalle 14:00, torna con tanti ospiti Mara Venier e la sua Domenica In. La diretta parte con un talk dedicato alla storia del Festival di Sanremo. Intervengono, in tale spazio, Bobby Solo, Maurizio Vandelli, Wilma Goich, I Cugini di Campagna, Pierdavide Carone, Valerio Scanu, Antonella Bucci. Con loro ci sono gli opinionisti Marino Bartoletti e Alba Parietti.

Patrizia Mirigliani e il figlio Nicola raccontano la loro storia famigliare, mentre Rocio Munoz Morales presenta il nuovo spettacolo teatrale, in partenza il 6 febbraio. Dopo un faccia a faccia con il giornalista Francesco Giorgino, la conduttrice dialoga con l’amico di lunga data Renzo Arbore.

Al termine di Domenica In, sempre il 19 gennaio su Rai 1, parte Da noi a ruota libera, guidato da Francesca Fialdini. Quest’ultima parla con Gigliola Cinquetti, fra i giudici di Ora o mai più. Intervista Giusy Buscemi, Alice Arcuri e Alberto Boubakar Malanchino, nel cast di Un passo dal cielo 8. Presente Monica Pais, veterinaria della Clinica Due Mari di Oristano, da sempre impegnata nel volontariato. Infine c’è Gabriele Cirilli, in tournée a teatro con la commedia Cirilli & Family.

Ospiti tv domenica 19 gennaio, i format di Rai 2 e Rai 3

Su Rai 2, domenica 19 gennaio dalle 09:30, parte Citofonare Rai 2 con Simona Ventura e Paola Perego. Le due dialogano con Patrizia Rossetti e Naike Ravelli. Su Rai 3, alle 10:45, Marco Carrara conduce Timeline, durante il quale parla del tema della chirurgia estetica con il medico Giovanni Angiolini e con la divulgatrice scientifica Maria Beatrice Alonzi. Infine, alle 13:00, Stefano Buttafuoco guida Il Cacciatore di Sogni, durante il quale intervista Renzo Arbore.