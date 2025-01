Amici, la puntata del 19 gennaio: fra gli ospiti Cattelan ed Alfa, le sfide di Giorgia e Nicolò

Domenica 19 gennaio torna Amici. Il talent show, guidato da Maria De Filippi, prende il via, come di consueto alle 14:00 circa, su Canale 5.

Amici 19 gennaio, il compito di Daniele

La puntata odierna di Amici, che oltre che in televisione è visibile in streaming ed on demand tramite il sito Mediaset Infinity e Witty TV, ha una durata di circa due ore. Nella trasmissione tornano i sei professori, tre di canto ed altrettanti di ballo. Per il mondo della danza ci sono Emanuel Lo, Alessandra Celentano e la new entry dell’edizione Deborah Lettieri. Coloro che invece affiancano i cantanti nell’esperienza sono Anna Pettinelli, Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi.

Nel corso di Amici di oggi, domenica 19 gennaio, si è svolto il compito di Daniele. Come riporta il portale SuperGuida.tv, il ballerino, su ordine di Deborah Lettieri, ha ideato ed eseguito una coreografia basata sul tema del bullismo, argomento a lui molto caro.

Le classifiche delle gare

Ad Amici di domenica 19 gennaio, tutti gli artisti si esibiscono al centro del palco. A giudicarli ci sono degli ospiti vip, i cui voti formano le classifiche.

Per il mondo del canto, gli artisti sono votati da Alessandro Cattelan. Il conduttore Rai, ex conduttore di Sanremo Giovani e presto padrone di casa del Dopo Festival, per anni ha lavorato come conduttore del talent show X Factor. In seguito, i rappresentanti di alcune emittenti radiofoniche hanno giudicato gli inediti di Luk3, Antonia e Deddè.

La classifica dei ballerini, invece, è creata sulla base dei giudizi espressi da Rebecca Bianchi, étoile del Teatro dell’Opera di Roma. In seguito, Irma Di Paola, già in passato coinvolta nel talent show, ricopre il ruolo di giudice della gara di improvvisazione.

Amici 19 gennaio, gli ospiti e le sfide

Durante il sempre molto atteso appuntamento di Amici, due concorrenti devono cercare di difendere il loro posto nella scuola. Maura Paparo deve decidere se far rimanere nello show Giorgia o se, invece, eliminarla a favore dello sfidante Riccardo. Invece, Carla Armogida deve premiare solo un cantante fra il pretendente Riccardo e l’allievo Nicolò.

Infine, Maria De Filippi dà spazio a vari ospiti. Per il mondo del canto arriva Alfa, giovane artista in vetta alle classifiche da settimane grazie al tormentone Filo Rosso, con il quale si esibisce durante la puntata. La padrona di casa, poi, riaccoglie Javier Rojas, ballerino che è riuscito ad ottenere un posto nella finale durante l’edizione di Amici in onda nel 2020.