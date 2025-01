Paesi che vai, la puntata del 19 gennaio: le Rocche albornoziane

Domenica 19 gennaio, Rai 2 manda in onda una nuova puntata di Paesi che vai. Quello odierno è il secondo appuntamento dell’edizione 2025 del format.

Paesi che vai 19 gennaio, le Rocche albornoziane

Al timone di Paesi che vai, anche questa settimana, torna Livio Leonardi. Quest’ultimo, in ogni puntata del programma, si reca in una particolare città del nostro paese. Una volta qui, analizza le tante bellezze culturali e naturalistiche del luogo visitato. Il format è trasmesso su Rai 2, a partire dalle ore 14:00 circa. Oltre che in televisione, è possibile fruire della trasmissione anche in diretta streaming ed on demand tramite il sito di Rai Play.

Durante Paesi che vai di oggi, domenica 19 gennaio, il presentatore raggiunge l’Umbria. Nella regione, visita le cosiddette Rocche albornoziane, ovvero quelle realizzate, nel XIV secolo, per volere del cardinale spagnolo Egidio de Albornoz.

Si parte dalla Rocca di Spoleto

Il viaggio di Paesi che vai del 19 gennaio inizia dalla straordinaria Rocca di Spoleto. Si tratta di un maestoso e complesso sistema di controllo del territorio. Elaborato proprio da Albornoz, è stato progettato con lo scopo di vigilare e tenere sotto controllo le importanti vie di comunicazione e di accesso alla regione. La Rocca, in seguito, si è trasformata ed è divenuta una residenza pontificia, trasformandosi successivamente in un carcere di massima sicurezza. Oggi, il luogo ospita la sede dell’attuale Museo Nazionale del Ducato di Spoleto.

In seguito, il racconto di Paesi che vai di oggi si sposta alla Rocca di Narni. Quest’ultima è stata edificata in un luogo decisamente strategico, dal quale domina la Valle del Nera e che le ha garantito, nel tempo, il soprannome di porta meridionale dell’Umbria. L’edificio, negli anni, ha resistito ad attacchi devastanti, come quello messo in atto dai Lanzichenecchi nel 1527, quando hanno raggiunto Narni dopo aver saccheggiato Roma.

Paesi che vai 19 gennaio, la Rocca di Assisi

Il racconto di Paesi che vai giunge al termine nella Rocca di Assisi. Oggi ospita delle attrazioni molto affascinanti, come il camminamento sotterraneo lungo più di cento metri e l’alta torre poligonale. Nel 1961 è divenuta meta della Marcia della pace, che ogni anno parte da Perugia e giunge fino alla città di San Francesco. In un secondo momento, Livio Leonardi propone un focus sulle tante produzioni seriali che sono ambientate in questi luoghi. Infine, il conduttore si gode le bellezze naturalistiche che circondano il suggestivo Lago di Piediluco.