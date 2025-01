Mina Settembre episodi Figli e Malafemmina: trama, cast e curiosità

Domenica 19 gennaio, Rai 1 propone gli episodi Figli e Malafemmina di Mina Settembre. I nuovi appuntamenti della terza stagione della serie sono visibili dalle ore 21:25 circa.

Mina Settembre Figli, regista e dove è girata

Nato da un’idea originale di Maurizio De Giovanni, il titolo è una produzione di Rai Fiction e di Italin International Film. Coloro che hanno scritto la sceneggiatura sono Fabrizio Cestaro, Doriana Leondeff, Fabrizia Midulla, Marco Videtta e Costanza Durante. La regia è di Tiziana Aristarco.

Appartenente al genere commedia, la fiction torna in programmazione a tre anni di distanza dal secondo capitolo, che è stato distribuito su Rai 1 nel 2022. Le riprese, come sempre, si sono svolte fra le vie di Napoli. Il titolo è composto da dodici episodi, ognuno dei quali ha una durata di circa 50 minuti. Ottimi gli ascolti che ha ottenuto la fiction nell’esordio della terza stagione, visibile sette giorni fa. Le avventure del personaggio interpretato da Serena Rossi, in particolare, ha convinto 4,6 milioni di telespettatori, con una share del 25,9% di share.

Mina Settembre Figli, la trama

Durante l’episodio Figli di Mina Settembre, la protagonista, insieme a Domenico, decidono di affrontare l’assistente sociale con l’obiettivo di riuscire ad ottenere l’autorizzazione per adottare Viola. Le cose, tuttavia, sembrano più complesse del previsto. Domenico, allora, organizza una giornata speciale per aiutarla a riaprirsi, anche con il supporto della sua mentore Fiore, consigliere prescelto dalla giovane per le sue questioni sentimentali.

Malafemmina, la trama

La serata con la terza stagione di Mina Settembre, domenica 19 gennaio, procede con l’appuntamento dal titolo Malafemmina. Mina e Domenico ricevono una notizia che decidono di non dire a Viola per non sconvolgerla. Lei, tuttavia, intuisce che c’è qualcosa che non va. Nel frattempo, mentre Mina e Rosaria sono all’interno del cimitero della città, notano la presenza di una donna. Quest’ultima è intenta a vandalizzare una tomba, che si scopre essere proprio quella della mamma di Rosaria. Infine, Jonathan continua a pressare Fiore con degli allenamenti estenuanti.

Mina Settembre Figli, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso della terza stagione di Mina Settembre, che prosegue con due nuovi appuntamenti oggi, domenica 19 gennaio, dalle ore 21:25 circa su Rai 1 ed in diretta streaming ed on demand su Rai Play.