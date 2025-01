Primo Appuntamento, la puntata del 21 gennaio: i single e l’andamento delle coppie

Martedì 21 gennaio, Real Time manda in onda una nuova puntata di Primo Appuntamento. Lo show, condotto da Flavio Montrucchio, che da quest’anno ha anche il compito di accogliere i single nel locale, è visibile dalle ore 21:25 circa.

Primo Appuntamento 21 gennaio, Alessandra e Michelle

A Primo Appuntamento di oggi, martedì 21 gennaio, arrivano due single, in coppia. La prima si chiama Alessandra ed ha 51 anni, la seconda è Michelle ed ha 19 anni. Le due arrivano al locale insieme, essendo mamma e figlia. La genitrice realizza le colazioni per un hotel e, secondo la figlia, è “testarda e molto obiettiva ed ha il difetto di essere molto pignola“.

Alessandra, invece, parlando di Michelle ammette: “Lei lavora come estetista, per me è una dea, come Madre Natura. Ha un carattere a volte un po’ pesante. Stiamo bene insieme e per questo abbiamo deciso di affrontare l’avventura in coppia. In questo modo, mia figlia può giudicare il mio partner e viceversa“.

I compagni di Alessandra e Michelle

Per Alessandra e Michelle, durante Primo Appuntamento del 21 gennaio, arrivano due partner. Per la figlia, in primis, è presente Christian, 25enne di Milano. Lavora come fabbro e saldatore, mestiere che fa già da molti anni. Ammette: “Sono single perché non me ne va bene una. Cerco una relazione matura, perché di avventure ne ho già fatte parecchie. Cerco una persona non troppo simile a me“.

Alessandra, invece, cena con Antonio. Lavora nel campo della cinofilia, ha 55 anni ed è single da circa un annetto. Si tratta del suo primo appuntamento. Ama viaggiare spesso, soprattutto in Italia, a bordo del suo camper. Sogna di iniziare una relazione con una donna “con carattere”.

Primo Appuntamento 21 gennaio, Alessia con Emiliano

Nel corso di Primo Appuntamento del 21 gennaio c’è Alessia. Ha 43 anni, è di Roma e lavora da 30 anni nel settore della ristorazione. Afferma: “Amo tutto ciò che è colorato, a patto che non sia volgare“. Si definisce “un po’ bambina e un po’ donna”. Incontra Emiliano, 45enne di Roma. Lavora in un’azienda di antincendio e ha la passione per la pesca. Cerca “l’amore della mia vita“, con la quale creare un rapporto “duraturo”.

Infine, a Primo Appuntamento di oggi c’è Urbano con Alessandra. Lui ha 60 anni, è della Francia e lavora come operatore olistico. Ama definirsi un “coach dell’anima” ed è sicuro: “Sono single perché mi sono messo dei paletti“. Lei ha 65 anni, è di Bologna ed insegna danza medio-orientale ed energetica, una disciplina olistica. È molto legata alla sua cagnolina Stellina, al punto da portarla con sé al ristorante.