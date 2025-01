Primo Appuntamento, la puntata del 14 gennaio: i single ed andamento coppie

Martedì 14 gennaio, su Real Time, è in onda una nuova puntata di Primo Appuntamento. Il programma prende il via alle 21:25 ed è condotto da Flavio Montrucchio, che nella nuova edizione ha anche il compito di accogliere i vari single che raggiungono il locale.

Primo Appuntamento 14 gennaio, Cinzia incontra Marco

Durante Primo Appuntamento del 14 gennaio arriva Cinzia. Ha 34 anni, è un architetto ed ha una doppia personalità: “Da una parte sono una nerd, dall’altra ho un animo da modella curvy. Mi piace valorizzare le mie forme e farle vedere. Mi piaccio molto, anche se mi rendo conto che il mio fisico non rientra nei canoni classici di bellezza“. Spera di incontrare un uomo “simpatico e socievole“.

Cinzia passa la serata con Marco, 29enne di Padova. Lavora come team leader in una multinazionale che produce vetri, ma ha la passione per la motocross sul ghiaccio, disciplina di cui è campione italiano, per i viaggi e le arti marziali. Sogna di conoscere una donna capace di far brillare i suoi occhi, una persona “solare e divertente“.

Maria e Carmine

Nel corso della puntata c’è spazio per Maria. Ha 22 anni, è di Viterbo e sottolinea: “Sono nata il 14 febbraio e la data mi rappresenta, infatti sono molto romantica“. Da sei anni lavora come modella e da qualche tempo ha avviato un’attività di cubista. Si definisce “permalosa ed estroversa” ed adora particolarmente stare insieme alle persone. È single da un anno e mezzo, si augura di trovare una persona capace di andare oltre il lato estetico. Cena con Carmine, 29enne napoletano. È un fotografo e per questo lavora sempre, anche nelle feste e questo è uno dei motivi per cui è single. Dichiara: “Sono romantico, quando mi innamoro do il meglio di me e cerco di far stare bene l’altra persona“.

In seguito c’è Emiliana, 81 anni e nata a Vicenza ma residente a Piombino. È pensionata, ha la passione per le parole crociate e la cucina: “Mi sfogo facendo biscotti, che vanno a ruba“. Ha le idee chiare: “Voglio un uomo che vive nel presente, ma che abbia le buone maniere di un tempo. Spero sia autosufficiente perché non ho intenzione di mantenere nessuno“. Cena con Eligio, 80enne di Grosseto. È un ex dipendente pubblico e libero professionista, ora in pensione. Ha la passione per i viaggi e per lo sport, specialmente il golf.

Primo Appuntamento 14 gennaio, Alessandro e Stefania

A Primo Appuntamento del 14 gennaio c’è Alessandro, 55enne di Rimini. È un artigiano/muratore amante dei roller e del ballo, soprattutto della musica da discoteca. Incontra Stefania, 41enne di Terracina. Fa la cameriera e la barista, ama i fiori, le piume e tutto ciò che è colorato. Gli amici la definiscono “pazza”, ma lei chiarisce: “Io sono così, non ci posso fare niente. Posso rinunciare agli uomini, ma non ai miei fiocchi“.