I Delitti della Bella di Notte dal 21 gennaio su Sky Investigation: trama e curiosità

Martedì 21 gennaio esordisce, su Sky Investigation, la serie tv I Delitti di Bella di Notte. La serie tv appartiene al genere poliziesco ed è visibile in prima serata, dalle ore 21:20.

I Delitti di Bella di Notte, regista e dove è girata

Creata da Anthony Horowitz, la fiction è realizzata dalle società BBC Studios, Eleventh Hour Films e Masterpiece. La sceneggiatura, scritta dallo stesso Horowitz, è tratta proprio da un suo romanzo, intitolato Moonflower Murders e rilasciato nel 2020. La regia è curata da Rebecca Getward. La prima stagione, girata fra l’Irlanda e la Grecia, è composta da sei episodi, ognuno dei quali ha una durata di circa 60 minuti. Salvo improvvise modifiche di palinsesto, Sky Investigation, rete fruibile sul canale 114 di Sky, ne propone due alla settimana, nel prime time del martedì.

I Delitti di Bella di Notte, la trama

Al centro della storia de I Delitti di Bella di Notte c’è Susan Reyland. Quest’ultima è una scrittrice che vive in tranquillità nella sua casa a Creta, in Grecia. La sua vita è destinata a cambiare per sempre quando una coppia bussa alla sua porta di casa. Si tratta di due coniugi, che la informano della scomparsa della loro figlia, di nome Cecily. Secondi i genitori della vittima, la scomparsa della ragazza, avvolta nel mistero, sembra essere legata alla storia scritta in un romanzo dell’autore Alan Conway, avversario di vecchia data della protagonista.

Spoiler finale

Nella serie, Susan Reyland prende sul serio la vicenda e decide di abbandonare momentaneamente la Grecia e tornare in Gran Bretagna. La protagonista, su indicazione dei genitori di Cecily, raggiunge l’hotel di famiglia, dove si è consumato l’omicidio dal quale Conway ha tratto la trama per la sua opera. Susan, non appena arriva sul posto, scopre che i rapporti fra i famigliari sono decisamente molto tesi. Lisa, la sorella di Cecily, non sembra particolarmente preoccupata, infastidita sia dalla vittima che da suo marito, accusati di voler stare sempre al centro dell’attenzione.

I Delitti di Bella di Notte, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso di I Delitti di Bella di Notte, serie tv che nel nostro paese prende il via alle 21:10 circa di oggi, martedì 21 gennaio, su Sky Investigation.