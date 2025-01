Eurovision Song Contest 2025: conduce Michelle Hunziker, tappe a Basilea

Mancano ancora dei mesi, ma l’edizione 2025 di Eurovision Song Contest sta prendendo forma. Nelle scorse ore, gli organizzatori hanno svelato alcuni dettagli relativi allo show, tra cui la conduzione.

Eurovision Song Contest 2025, Michelle Hunziker fra le conduttrici

L’Eurovision Song Contest 2025 si svolge, come è noto da mesi, in Svizzera. Il paese, infatti, l’anno scorso ha acquisito il diritto di ospitare la kermesse avendo vinto la gara grazie alla hit The Code di Nemo. Il paese elvetico ospiterà l’evento per la terza volta nella storia: le due precedenti edizioni si sono svolte nel 1958 e nel 1989.

Quella del 2025 sarà la 69esima edizione. Al timone del programma ci sarà un trio composto da sole donne. La prima è Hazel Brugger, conduttrice molto nota in patria, nonché apprezzata comica ed attrice di teatro. Al suo fianco ci sarà Sandra Studer. Quest’ultima, oggi conduttrice, ha un passato da cantante: nel 1991 ha rappresentato proprio la Svizzera all’Eurovision, ottenendo un ottimo quinto posto. Infine, solo per la finale, il timone dello show è affidato a un volto molto della tv italiana, ovvero Michelle Hunziker, in passato co-conduttrice anche del Festival di Sanremo.

Quando si svolge e come vederlo in Italia

Non cambia il meccanismo di funzionamento dell’Eurovision Song Contest 2025. Il torneo, infatti, sarà articolato in due semifinali, che si svolgeranno il 13 e il 15 maggio, e in una finale, prevista il 17 maggio.

Nelle prime due serate si esibiranno i vari stati partecipanti, suddivisi in modo casuale. I migliori si qualificheranno alla finale, mentre gli altri saranno definitivamente eliminati. La Francia, la Germania, la Spagna, l’Italia e il Regno Unito sono i cosiddetti paesi Big Five e, in quanto tali, sono automaticamente qualificati alla finale. A loro si unisce la Svizzera, in quanto paese ospitante. Dopo un lungo processo di selezione, gli organizzatori hanno deciso che la manifestazione canora si terrà a Basilea, presso l’arena St. Jakobshalle, che ogni anno ospita il torneo tennistico Swiss Indoors.

Eurovision Song Contest 2025, come vederlo in Italia

In Italia, l’Eurovision Song Contest 2025 sarà visibile, in maniera integrale, sulle reti Rai. Così come accaduto negli ultimi anni, in particolare, le semifinali, al via alle ore 21:00, saranno inserite nei palinsesti di Rai 2. La finale, invece, sarà in onda su Rai 1. Tutte le serate saranno fruibili anche in diretta streaming ed on demand tramite il sito gratuito Rai Play. Ancora non si sa chi rappresenterà il nostro paese in gara: come avvento già in passato, infatti, l’Italia invierà in Svizzera l’artista vincitore del Festival di Sanremo.