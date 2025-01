Prime Target serie tv dal 22 gennaio su Apple TV: trama, cast e curiosità

Mercoledì 22 gennaio, la piattaforma di intrattenimento streaming Apple TV rilascia Prime Target. La serie tv, nel nostro paese, è visibile dalle ore 09:00.

Prime Target, regista e dove è girata

Appartenente al genere thriller, le società che hanno curato la realizzazione del titolo sono New Regency, Scott Free Productions e Jacaranda Productions. Creata da Steve Thompson, che ha scritto anche la sceneggiatura, la serie ha come regista Brady Hood. Fra i numerosi produttori esecutivi del progetto spicca Ridley Scott, che in carriera ha realizzato veri e propri capolavori come Alien, Il Gladiatore e Blade Runner. Le riprese si sono svolte nel Regno Unito, concentrandosi soprattutto nelle località che circondano Londra.

La prima e fino ad ora unica stagione è composta da otto episodi, ognuno dei quali ha una durata di circa 50 minuti. Apple TV, il 22 gennaio, rilascia i primi due. Gli altri sei sono rilasciati con cadenza settimanale nella giornata del mercoledì.

Prime Target, la trama

Prime Target racconta la storia di Edward Brooks. Quest’ultimo ha il volto di Leo Woodal ed è un giovane e brillante matematico. La sua vita è prossima ad una svolta: il protagonista, infatti, è convinto di essere molto vicino a fare una scoperta rivoluzionaria. In particolare, è a un passo dall’individuare uno schema di numeri primi, che per Brooks sarebbe una sorta di chiave universale, con la quale potrebbe controllare tutti i computer del pianeta.

Spoiler finale

In Prime Target, però, Edward Brooks è costretto ad affrontare un nemico invisibile, che sembra essere disposto a tutto pur di impedirgli di portare a termine il suo studio e completare la scoperta. Per tale motivo, il personaggio principale è costretto ad iniziare a frequentare Taylah Sanders, un’agente governativa interpretata da Quintessa Swindel. Quest’ultima ha il compito di osservare il comportamento dei matematici del paese e redigere una relazione. Ben presto, i due si ritrovano costretti a fronteggiare una pericolosa cospirazione ordita contro Brooks.

Prime Target, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante Prime Target, serie tv che nel nostro paese è visibile a partire dalle ore 09:00 di oggi, mercoledì 22 gennaio, sulla piattaforma di intrattenimento streaming 0.