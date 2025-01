Splendida Cornice puntata 23 gennaio: collegamento da Gaza, ospiti Renzo Rubino ed Erri De Luca

Sono previsti tanti ospiti e numerosi momenti di divertimento e riflessione nel corso della puntata di Splendida Cornice di oggi, giovedì 23 gennaio. Il programma, come di consueto, è condotto da Geppi Cucciari.

Splendida Cornice 23 gennaio, i competenti

Splendida Cornice prende il via, su Rai 3, dalle ore 21:20 circa. Oltre che in televisione, è possibile seguire il format anche in diretta streaming ed on demand tramite il sito di Rai Play. Lo show, che mischia il mondo dell’intrattenimento con quello della cultura, è realizzato da Rai Cultura.

Nell’appuntamento, Geppi Cucciari può contare sul coinvolgimento dei soliti professori competenti. Essi sono dei grandi esperti in vari campi, che rispondono alle curiosità più disparate poste dal pubblico in studio. In tale ruolo, questa settimana, ci sono Giuseppe Antonelli e Flavia Trupia, ovvero linguista ed esperta di retorica. Attesa Amalia Ercoli Finzi, prima ingegnera aerospaziale. Infine, c’è Alberto Pellai, medico, ricercatore e psicoterapeuta. I momenti musicali sono curati dalla band di Nicola Ballo Balestri.

Erri De Luca e Bruno Voglino

A Splendida Cornice del 23 gennaio c’è Erri De Luca. Intellettuale e scrittore, presenta la sua ultima opera intitolata L’età sperimentale, diventata anche un documentario, in onda in esclusiva su Rai Play a partire dal 25 gennaio.

In seguito, è dato il benvenuto in studio Bruno Voglino. L’autore è uno storico dirigente della Rai e, nei decenni di carriera, ha scoperto numerosi talenti. Fra gli altri, ha collaborato con Maria De Filippi, Fabio Fazio e Piero Chiambretti. Il mondo della recitazione è ben rappresentato da Marcello Cesena, Carla Signoris e Filippo Nigro. Per un punto sulle principali questioni di attualità sociale e politica si collega Giovanna Botteri, storica inviata dei telegiornali della TV di Stato.

Splendida Cornice 23 gennaio, Renzo Rubino

A Splendida Cornice sono accolte le esibizioni del cantautore Renzo Rubino, che nel 2013 ha vinto il Premio della Critica Mia Martini al Festival di Sanremo. Inoltre, c’è Nathalie, cantautrice nota per aver vinto la quarta edizione di X Factor.

Nella diretta è attesa la piccola chef Renad Attallah, che si collega direttamente da Gaza. Sempre in collegamento ci sono i rappresentanti del MArRC, Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, noto in tutto il mondo per l’esposizione permanente dei Bronzi di Riace. Interviene, infine, l’architetto ed artista Marco Bombonato.

Geppi Cucciari, a Splendida Cornice, effettua un sentito omaggio ad Ezio Bosso. Per ricordare il compositore ci sono Francesco Libetta, Aylen Pritchin e Luigi Piovano. Essi sono accompagnati dalla danza di Tiziano Coiro e Gaia De Martino.