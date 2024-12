Splendida Cornice, la puntata del 12 dicembre: in studio Caterina Guzzanti e Valerie Perrin

Giovedì 12 dicembre, su Rai 3, è in onda un nuovo appuntamento di Splendida Cornice. Il programma è condotto da Geppi Cucciari.

Splendida Cornice 12 dicembre, gli esperti

Splendida Cornice, show che mischia il mondo della cultura con quello dell’intrattenimento, è una produzione originale di Rai Cultura. La trasmissione prende il via alle 21:20 circa e, oltre che in televisione, è fruibile in diretta streaming ed on demand tramite il sito di Rai Play.

Come di consueto, la padrona di casa può contare, al suo fianco, su una serie di ospiti. In primis torna Andrea Maggi, che ha il compito di eseguire il controllo ortografico. I momenti musicali, invece, sono firmati dalla band guidata da Nicola Ballo Balestri. L’inviato Alessandro Arcodia propone nuovi reportage dedicati all’arte.

Il pubblico in studio, durante Splendida Cornice del 12 dicembre, ha la possibilità di dialogare con i cosiddetti esperti, che chiariscono i più disparati dubbi. In tale ruolo, questa settimana, ci sono la prima ingegnera aerospaziale Amalia Ercoli Finzi, il linguista Giuseppe Antonelli e l’avvocata civilista Ester Viola. Con loro c’è la psicologa Ameya Gabriella Canovi, esperta di relazioni famigliari e dipendenze affettive, nonché autrice del libro Dentro me c’è un posto bellissimo.

L’omaggio a Bud Spencer

Durante Splendida Cornice del 12 dicembre è in scaletta un omaggio a Bud Spencer. A tal proposito, la conduttrice si collega con Matteo Luschi, direttore del Bud Spencer Museum di Berlino. Intervengono anche Salvatore Esposito e Silvia D’Amico, protagonisti della serie tv Piedone, ispirata proprio a Spencer.

Attesi, in studio, il giornalista Pino Strabioli e le attrici Irene Maiorino e Sara Drago. La prima è reduce dal successo ottenuto con il quarto ed ultimo capitolo de L’Amica Geniale. La seconda, in carriera, ha lavorato a vari titoli di successo, fra cui Call My Agent. In seguito, è intervistata la giornalista e scrittrice Angela Frenda, in libreria con Una torta per dirti addio. Alla postazione lampada è protagonista il fumettista Manuele Fior.

Splendida Cornice 12 dicembre, Caterina Guzzanti e Jack Savoretti

Geppi Cucciari, a Splendida Cornice del 12 dicembre, dà spazio a Caterina Guzzanti, impegnata a teatro con lo spettacolo Secondo lei. Attesa la giornalista Giovanna Botteri e Jocelyn Hattab, regista e conduttore francese. Sempre dal paese transalpino arriva Valerie Perrin, pluripremiata scrittrice che ha da poco pubblicato il romanzo Tatà.

Infine, nella diretta è protagonista la musica. In primis grazie agli Stomp, gruppo britannico di percussionisti, ballerini e performers. Frankie hi-nrg mc propone una particolare versione della hit Quelli che ben pensano. Infine, c’è Jack Savoretti, impegnato nel nostro paese nella tournée dal titolo Notti romantiche.