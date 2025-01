Conversazione Sanremo Edition, dal 10 al 15 febbraio si può parlare al telefono con i Big del Festival

Da quest’anno, il Festival di Sanremo sarà interattivo. Da lunedì 10 a sabato 15 febbraio, in occasione della settimana della kermesse, prende il via, su Rai Play, il format Conversazione Sanremo Edition.

Conversazione Sanremo Edition, la versione sanremese del format

La Sanremo Edition è la versione sanremese del celebre format. Quest’ultimo ha esordito negli scorsi mesi sulla piattaforma satellitare della TV di Stato ma, in poco tempo, è riuscito subito a divenire un cult. Prodotto da Rai Contenuti Digitali e Transmediali, il programma è nato da una idea originale di Giovanni Benincasa. Quest’ultimo è anche uno degli autori, insieme a Francesco Mileto e a Vittorio Simonelli. La regia è affidata a Letizia Rossi. La trasmissione, come detto, sarà visibile esclusivamente in streaming: ad oggi, infatti, non è previsto alcun passaggio in televisione. Lo show, salvo improvvise modifiche di programmazione, prende il via alle ore 17:00 circa.

Il pubblico a casa può parlare con i Big in gara

Conversazione Sanremo Edition dà al pubblico a casa una possibilità unica: quella di parlare in tempo reale con uno dei trenta Big che gareggiano durante il Festival di Sanremo. Le puntate del format sono in onda rigorosamente in diretta. Durante ogni appuntamento il conduttore Giovanni Benincasa dà il benvenuto ad uno degli artisti in gara.

Quest’ultimo, nel faccia a faccia con il padrone di casa, risponde a dieci domande sui disparati temi, dalla carriera lavorativa alla vita privata. Il tutto è reso ancora più imprevedibile dagli spettatori, che si trasformano in interlocutori attivi. Gli interessati, telefonando al numero 06 377 222 20, per la prima volta dialogano con gli ospiti, ai quali possono porre curiosità e quesiti. Si tratta di una prima volta assoluta nella storia del Festival.

Conversazione Sanremo Edition, in passato uno speciale dedicato ad Un posto al sole

Quella dedicata al Festival non è la prima edizione speciale di Conversazione. Nonostante il format sia stato ideato da poco, lo show, lo scorso novembre, ha dedicato dieci puntate ai protagonisti più amati di Un passo dal cielo. Direttamente dalla soap opera di Rai 3, la più longeva del nostro paese, sono arrivati, fra gli altri, Patrizio Rispo, Nina Soldano e Riccardo Polizzy Carbonelli.

La prima stagione della versione classica della puntata è terminata lo scorso 20 dicembre. Nei quaranta episodi trasmessi, ognuno dei quali con una durata di circa 20 minuti, hanno presenziato, fra gli altri, Massimo Ghini, Enrico Mentana, Lillo, Fulminacci, Tommaso Paradiso, Angelo Pintus, Nino Frassica, Andrea Delogu e Massimiliano Ossini.