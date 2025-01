Festival di Sanremo 2025, Antonella Clerici e Gerry Scotti co-conduttori della prima serata

Saranno Antonella Clerici e Gerry Scotti i co-conduttori della prima serata del Festival di Sanremo 2025. Lo ha annunciato Carlo Conti durante la puntata di oggi, mercoledì 22 gennaio, di È sempre mezzogiorno.

Festival di Sanremo 2025 Antonella Clerici Gerry Scotti, le parole del Direttore artistico

Carlo Conti, durante È sempre mezzogiorno, si è videocollegato e, parlando con Antonella Clerici, ha dichiarato: “Io ti ho chiamato per annunciare chi sarà con me durante la serata di apertura, di martedì 11 febbraio. Ho detto più volte che questo sarà un Festival corale, che desidero fare con tanti amici e colleghi. Mi piacerebbe fare una kermesse con tante sfaccettature e colori differenti. Quando ho detto che al mio fianco avrei avuto due amici, tutti hanno pensato a Pieraccioni e Panariello. In realtà, però, saranno Antonella Clerici e Gerry Scotti“.

A questo punto, sempre in videcollegamento, è apparso anche Gerry Scotti. Quest’ultimo sottolinea: “Grazie Carlo, per me è una notizia splendida. So che lo hai chiamato il Festival dell’amicizia e tu sai che nelle mie interviste, quando mi chiedono di nominare un amico della televisione, io faccio sempre il tuo nome. Quando, invece, mi hanno chiesto chi mi piacerebbe essere se fossi una donna, io ho sempre detto Antonella Clerici. Quindi per me è un trio fantastico. Io, comunque, ho un po’ paura di salire su quel palco: per me sarà una prima volta, rinforzatelo“. Infine, i tre hanno ricordato, tutti insieme, Fabrizio Frizzi.

Il ritorno di Antonella Clerici

Quello di Antonella Clerici è un ritorno sul palco del Festival di Sanremo. Nel 2010 diventa la quarta donna nella storia a condurre la kermesse, ottenendo un grande successo di pubblico. In seguito, è tornata sull’Ariston nel 2011 per passare il testimone a Gianni Morandi. Nel 2020, in una stagione televisiva decisamente complessa per lei, Clerici è scelta da Amadeus come co-conduttrice della quarta serata. Tale partecipazione le ha portato fortuna: a settembre, infatti, è stata nuovamente coinvolta nel daytime della TV di Stato, debuttando con lo show È sempre mezzogiorno, ancora oggi in onda alle 12:00, dal lunedì al venerdì.

Festival di Sanremo 2025 Antonella Clerici Gerry Scotti, il conduttore Mediaset esordisce all’Ariston

Gerry Scotti, invece, è, fino ad ora, la grande novità del Festival di Sanremo 2025. Il conduttore è uno dei volti più amati della televisione italiana. Dopo una lunga gavetta in radio, negli anni ’80 inizia a lavorare in tv, avviando un sodalizio con Mediaset che non si è mai interrotto. Nei decenni ha guidato storici format, come Chi vuol essere milionario, Passaparola, La Ruota della Fortuna, Lo show dei record, Paperissima, Festivalbar e Striscia la Notizia. Nonostante questo, Gerry non è mai salito sul palco dell’Ariston: quello dell’11 febbraio sarà, per lui, un tanto agognato quanto meritato esordio.