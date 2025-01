Grande Fratello, la puntata del 23 gennaio: Helena e Jessica ripescate

Giovedì 23 gennaio, su Canale 5, è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello 2025. Il programma, condotto da Alfonso Signorini, ha riaccolto ufficialmente quattro ex concorrenti.

Grande Fratello 23 gennaio 2025, le reazioni contrariate dei concorrenti al ripescaggio

Al Grande Fratello, il conduttore ha raccolto le opinioni dei concorrenti sulla scelta della produzione di effettuare un ripescaggio degli eliminati. Fra i più scettici ci sono Shaila e Lorenzo, che non hanno nascosto la loro irritazione per tale decisione.

Signorini, pur comprendendo tale stato d’animo, ha chiarito che il ritorno degli ex inquilini si è reso necessario per ravvivare le dinamiche dello show. D’altronde, come ha confermato il presentatore, l’edizione del reality durerà ancora a lungo e, per questo motivo, era necessario far entrare nella Casa dei rinforzi.

Il bonus per chi non è mai stato eliminato

Alfonso Signorini, al Grande Fratello del 23 gennaio, ha aperto a sorpresa un televoto fra i concorrenti che non sono mai stati eliminati dal programma. I quattro più votati ottengono un bonus: in caso di eliminazione, avranno la possibilità di essere salvati e, dunque, ripescati. Signorini, per non condizionare il resto dell’edizione, ha deciso di non comunicare l’esito di tale nomination.

In seguito, Stefania Orlando ha duramente criticato Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. A suo dire, infatti, i due tenterebbero di spettacolarizzare, in modo “volgare”, la loro relazione. Le due hanno avuto un duro confronto, con l’ex Velina che ha rispedito al mittente ogni accusa.

Dopo un approfondimento sulla pace ritrovata fra Jessica ed Helena, Javier ha avuto una sorpresa. Il pallavolista, infatti, ha riabbracciato la sua amica Gessica Notaro. Il conduttore, poi, ha letto un comunicato della produzione: il format ha graziato Luca e Lorenzo, che in diverse occasioni hanno avuto dei contatti con l’esterno. I due sono ufficialmente avvertiti: qualora commettessero nuovamente tale infrazione, dovranno pagarne le conseguenze.

Grande Fratello 23 gennaio 2025, chi sono i ripescati e chi in nomination

Al Grande Fratello del 23 gennaio è stato reso noto l’esito del televoto per il ripescaggio. La più votata e dunque riammessa al gioco è Helena Prestes. Seguono, a ruota, la sua ex nemica Jessica Morlacchi, Iago (eliminato in autunno) ed Eva Grimaldi. Per gli altri due, ovvero Federica e Michael, l’avventura nella Casa è terminata in modo definitivo.

Infine, la lunga diretta si è conclusa con le consuete nomination. I più votati sono Lorenzo, Amanda, Iago, Luca, Shaila e Stefania. Il pubblico a casa deve votare il proprio preferito. La persona meno votata, il prossimo lunedì, sarà definitivamente eliminata.