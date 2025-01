Grande Fratello, la puntata del 20 gennaio: sei ex concorrenti ripescati, tra cui Jessica ed Helena

Lunedì 20 gennaio, Canale 5 ha mandato in onda una nuova puntata del Grande Fratello. La trasmissione, condotta da Alfonso Signorini, ha avuto un momento decisamente inedito nella storia del reality: quello del ripescaggio.

Grande Fratello 20 gennaio, Stefania Orlando contro Shaila e Lorenzo

Al Grande Fratello del 20 gennaio, il conduttore ha dato ampio spazio alle tensioni sorte di recente fra la coppia composta da Shaila e Lorenzo e Stefania Orlando. Quest’ultima, infatti, ha criticato duramente i due, arrivando a sostenere di non credere nella buona fede degli inquilini, che a suo dire avrebbero iniziato una relazione esclusivamente per avere maggiore visibilità. Una critica, questa, condivisa anche da Luca Calvani, convinto che Shaila e Lorenzo, quando sono insieme, diano il peggio di loro.

Lo stesso Signorini ha voluto rimproverare Shaila e Lorenzo, per aver spettacolarizzato alcuni gesti e per essersi scambiati delle effusioni ai limiti della volgarità.

Il caso del biglietto ricevuto da Luca Calvani

Ampio spazio, nella diretta, lo ha avuto il caso del bigliettino che avrebbe ricevuto Luca Calvani. Il concorrente, qualche settimana fa, avrebbe ricevuto alcune indicazioni relative al gioco da Enzo Paolo Turchi. Il coreografo ha confermato tale versione, così come lo stesso Calvani.

Dopo un rapido chiarimento fra Eva e Stefania, che hanno avuto una litigata durante l’ultima puntata, Pamela Petrarolo ha raccontato la sua storia. L’ex Non è la Rai si è confidata in merito al dolore provato per la scomparsa improvvisa del fratello. Quest’ultimo, oramai due anni fa, ha lasciato casa e non è mai più rientrato, senza dare alcuna notizia.

Infine, il padrone di casa ha voluto proporre un focus sulle tensioni fra Alfonso, Tommaso e Mariavittoria. Il primo ha criticato l’atteggiamento che i due hanno quando sono insieme. Franchi, tuttavia, non ha accettato tale critica, accusando l’ex protagonista di Temptation Island di essere geloso.

Grande Fratello 20 gennaio, l’esito del televoto e il ripescaggio

Al Grande Fratello del 20 gennaio, Alfonso Signorini ha chiuso il televoto. La concorrente eliminata è Eva Grimaldi. In seguito, il padrone di casa ha lanciato un televoto flash: il pubblico a casa, con il 66% dei voti, ha approvato il ripescaggio. Ad esso hanno partecipato tutti i concorrenti eliminati o ritirati, tranne Yulia, Ilaria, Eleonora ed Enzo Paolo. Alla fine, i sei prescelti sono Helena, Jessica, Iago, Michael, Eva e Federica. Tutti loro resteranno chiusi nel tugurio e Signorini ha aperto una nomination: i quattro più votati possono rientrare a tutti gli effetti in gioco.