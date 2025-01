Amici, cosa succede il 26 gennaio: ospiti Benji e Fede, le sfide

Domenica 26 gennaio torna, su Canale 5, il talent Amici. Il programma è proposto, sulla rete ammiraglia Mediaset, dalle ore 14:00 ed è condotto da Maria De Filippi.

Amici 26 gennaio, i compiti dei professori

Al fianco della padrona di casa, anche nell’appuntamento odierno torna l’amato cast di professori, composto da tre professionisti, tre di canto ed altrettanti di ballo. Per la prima disciplina arrivano Anna Pettinelli, Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi. Per la danza, invece, è dato spazio ad Emanuel Lo, Alessandra Celentano e alla new entry Deborah Lettieri. La trasmissione, oltre che in televisione, è visibile in streaming ed on demand tramite il sito Mediaset Infinity e Witty TV.

Secondo le anticipazioni del portale SuperGuida TV, nella puntata alcuni allievi affrontano dei compiti assegnati loro dai professori. In primis Francesca, che deve eseguire una coreografia di danza latino americana. La prova, assegnata da Alessandra Celentano, mira a testare le capacità espressive della concorrente. In seguito, Emanuel Lo deve giudicare un’esibizione di ballo che ha assegnato a Chiara.

Le classifiche di canto e di ballo

Nel frattempo, nel corso di Amici di oggi, sia i partecipanti di canto che quelli di ballo salgono sul palco e performano. A giudicarli vi sono dei vip, che compongono, mediante i loro voti, delle classifiche di gradimento. Coloro che si posizionano all’ultimo posto potrebbero finire in sfida e, dunque, a rischio eliminazione.

Per la danza, i concorrenti devono cercare di convincere Fabrizio Mainini, in carriera coreografo per format molto importanti, come I Migliori Anni, Miss Italia, Tale e Quale Show, il Grande Fratello Vip e il Festival di Sanremo. Nel canto sono protagonisti due cantautori molto noti del nostro paese. Il primo è Fred De Palma, il secondo è Enrico Nigiotti, che nella stagione televisiva 2009-2010 è stato uno dei concorrenti proprio di Amici.

Amici 26 gennaio, ospiti Benji e Fede

Durante Amici del 26 gennaio, due allievi affrontano delle sfide e cercano di difendere il loro posto nella scuola. In primis c’è il ballerino Dandy, che affronta la 18enne Lara. I due sono giudicati da Daniele Baldi. In seguito, l’artista Deddè prova ad avere la meglio su Francesco Caggiano: l’esito del faccia a faccia dipende da Sara Andreani.

Infine, Maria De Filippi dà spazio, in qualità di ospiti, al duo Benji e Fede. I due, che si sono riuniti con un nuovo progetto musicale dopo alcuni anni di distanza, cantano uno dei suoi ultimi brani, ovvero Daisy.