Mina Settembre episodio L’odio e La corda si spezza: trama, cast e curiosità

Domenica 26 gennaio, Rai 1 propone gli appuntamenti L’odio e La corda si spezza di Mina Settembre. La terza stagione della fiction, appartenente al genere commedia, è visibile in prima serata, dalle ore 21:25 circa, prendendo il via subito dopo la fine di Affari Tuoi.

Mina Settembre L’odio, regista e dove è girata

Nato da un’idea originale di Maurizio De Giovanni, il titolo è una produzione originale di Rai Fiction e di Italin International Film. Coloro che hanno scritto la sceneggiatura sono Fabrizio Cestaro, Doriana Leondeff, Fabrizia Midulla, Marco Videtta e Costanza Durante. La regia è di Tiziana Aristarco.

Girata a Napoli, con gli episodi odierni la terza stagione giunge all’esatta metà. Infatti, il capitolo è composto in totale da dodici episodi, ognuno dei quali ha una durata di circa 50 minuti. Rai 1 ne propone due alla settimana, nel prime della domenica. Ottimi gli ascolti ottenuti fino al momento: sette giorni fa, infatti, Mina Settembre ha appassionato oltre 4,3 milioni di telespettatori, con una share del 24,2%.

Mina Settembre L’odio, la trama

Durante L’odio di Mina Settembre, Titti torna in città e chiede aiuto ad Irene. La donna, in particolare, desidera denunciare un hater: il problema è che l’autore del reato è minorenne. La vicenda, ben presto, attira l’attenzione di Mina e Fiore, che si occupano del caso, desiderose di comprendere il perché il ragazzo abbia tutta questa rabbia. Intanto, a casa della protagonista, l’apparente tranquillità è messa a dura prova da un segreto di Viola.

La corda si spezza, la trama

A seguire, la serata con Mina Settembre prosegue con l’appuntamento La corda si spezza. In esso, Viola continua a tenere la verità per sé e a mentire a tutti. In consultorio è accolta Jeanette, una donna originaria del Mali che denuncia l’esistenza di gravi difficoltà di convivenza all’interno delle case popolari nelle quali vive. Infine, Fiore, che si gode un periodo di meritate ferie, riceve da parte di Jonathan un invito a partecipare ad una cena a quattro.

Mina Settembre L’odio, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso della terza stagione di Mina Settembre, la cui programmazione tv prosegue il 26 gennaio con due nuovi appuntamenti, in onda dalle 21:25 circa su Rai 1 ed in diretta streaming ed on demand su Rai Play.