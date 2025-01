Grande Fratello, la puntata del 27 gennaio: eliminato Luca Calvani, Maria Teresa Ruta nuova concorrente

Lunedì 27 gennaio è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello. Il programma, condotto da Alfonso Signorini, è visibile su Canale 5 e, on demand, su Mediaset Infinity.

Grande Fratello 27 gennaio, il triangolo Helena-Zeudi-Helena

Al Grande Fratello del 27 gennaio si è parlato del triangolo Helena-Zeudi-Javier. Quest’ultimo ha ammesso di provare un sentimento di amicizia verso Prestes, mentre con Di Palma ha manifestato l’intenzione di approfondire la conoscenza, ma con calma. La ragazza, invece, si è detto infatuata di Helena, che tuttavia è rimasta delusa da determinati comportamenti e, per questo motivo, ha espresso la volontà di distaccarsi da entrambi.

In seguito, è stato proposto un focus su Amanda. La donna, finita al centro delle critiche da parte di molti concorrenti, ha stretto rapporto con Maxime. In seguito, rimasta sola al centro del salone, ha avuto la possibilità di riabbracciare la nipote Jasmine Carrisi, che nella sua visita non ha risparmiato frecciatine a Shaila e a Mariavittoria.

Stefania Orlando contro Shaila

Nel corso del Grande Fratello del 27 gennaio, Stefania Orlando e Shaila Gatta hanno avuto un battibecco. L’ex Velina ha chiesto scusa per alcune dichiarazioni fuori luogo fatte di recente, ma Orlando è categorica e ritiene che la collega inquilina sia “poco umile”. Poi, la stessa Orlando ha confermato che sta nascendo, all’interno della Casa, una bella intesa con Iago, uno dei concorrenti eliminati e poi ripescati durante l’appuntamento di sette giorni fa.

La famigerata porta rossa del GF si è aperta per tre, nuovi concorrenti. Essi sono andati nel tugurio. In primis c’è Maria Teresa Ruta, che ha già partecipato al GF Vip, fra l’altro nella stessa edizione di Stefania Orlando. Inoltre, sono stati accolti Federico Chimirri, che nel 2018 ha partecipato a Uomini e Donne, e Mattia Fumagalli, maestro di sci ed esperto di comunicazione social.

Grande Fratello 27 gennaio, eliminato Luca Calvani

Alfonso Signorini, al Grande Fratello del 27 gennaio, ha letto l’esito delle nomination. Il concorrente meno votato è Luca Calvani, che ha ottenuto solo l’8% dei voti. Per questo motivo, l’uomo è eliminato. Il preferito è Lorenzo al 26%, seguito da Shaila al 21%, Stefania al 18%, Iago al 14% e Amanda al 13%.

In seguito, si sono svolte le consuete nomination. Anche quest’oggi, né gli opinionisti né i concorrenti hanno potuto dare l’immunità. Per questo, i sei più votati sono Helena, Amanda, Bernardo, Eva, Ilaria e Chiara. Il meno votato, durante l’appuntamento del giovedì, è eliminato in maniera definitiva.