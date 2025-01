Stasera in tv martedì 28 gennaio 2025 – Tutti i programmi in onda

Stasera in tv martedì 28 gennaio 2025. Su Rai2, la nuova edizione del comedy show condotto da Stefano De Martino, Stasera tutto è possibile. Su Rete 4, l’attualità con il programma di Bianca Berlinguer, E’ sempre Cartabianca.

Stasera in tv martedì 28 gennaio 2025, Rai

Su Rai1, alle 21.30, la fiction BlackOut 2 – Vite sospese. Due episodi. Il primo s’intitola: “Il sospetto”. Mentre Natasha fugge con il taccuino, Lidia (Adele Dezi) la ferisce ad una gamba. Federica, dopo aver capito che Sabrina le ha nascosto di saper leggere il russo, fa di tutto per riprendere il taccuino: non sa però che Sabrina ha scoperto che la Valle non sarà più sicura. A seguire, “La menzogna”. Grazie a Sabrina si scopre che le coordinate nascoste nel taccuino identificano un bunker nel quale i sopravvissuti potrebbero rifugiarsi quando ciò che ha distrutto il mondo fuori arriverà anche lì. Quello che non sanno è che nel bunker non c’è spazio per tutti.

Su Rai2, alle 21.20, la nuova edizione del comedy show Stasera tutto è possibile. Stefano De Martino, il golden boy di Rai1, torna per una sera a settimana su Rai2, la rete su cui ha mosso i primi passi come conduttore e showman. E lo fa per presentare la nuova edizione del gioco spettacolo lanciato nel 2015 da Amadeus. Nel cast ritroviamo Biagio Izzo e Francesco Paolantoni.

Programmi Mediaset, La7, Nove, Real Time

Su Rete 4, alle 21.25, l’attualità con E’ sempre Cartabianca. Passa il tempo ma non si placano le polemiche sull’inseguimento che ha portato alla tragica morte di Ramy Elgaml e sulla ricostruzione esatta dei fatti di quella notte a Milano in zona Corvetto. E’ probabile che se ne parli anche stasera nella nuova puntata del programma di Bianca Berlinguer.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Di martedì. E’ passata una settimana dall’insediamento di Donald Trump alla Casa Bianca, ma l’argomento potrebbe tornare d’attualità nel talk di Giovanni Floris. Ma anche le celebrazioni di ieri per il Giorno della Memoria sull’Olocausto.

Su Nove, alle 21.30, il reality Little Big Italy. In questa puntata è Singapore ad accogliere Francesco Panella alla ricerca del miglior ristorante italiano del luogo. Una mano gli arriva da tre connazionali che vivono in zona e che gli segnaleranno i loro locali preferiti.

Su Real Time, alle 21.30, il reality Primo appuntamento. In questa edizione è lo stesso Flavio Montrucchio ad accogliere i single che arrivano al ristorante sperando d’incontrare la loro anima gemella. Inoltre, altra novità, un pianista suona dal vivo contribuendo a creare la giusta atmosfera nel locale.

I film di questa sera martedì 28 gennaio 2025

Su Rai3, alle 21.20, il film drammatico del 2019, di Lynn Roth, Zack cane eroe, con August Maturo, Ayelet Zuker, Ken Duken. Strappato ad una famiglia ebrea durante le persecuzioni naziste, il pastore tedesco Zack viene usato per sorvegliare i prigionieri in un campo di concentramento. Ma quando ne lager arriva Joshua (August Maturo), il suo padroncino, il cane lo riconosce subito. Insieme cercheranno di fuggire.

Su Rai4, alle 21.20, il film d’azione del 2021, di Jonathan Hensleigh, L’uomo dei ghiacci – The ice road, con Liam Neeson. Mike e il fratello Gurty, affetto da afasia, partecipano, con altri esperti autisti di camion, ad una missione di salvataggio. Devono guidare dei tir su una lunga e sottile strada di ghiaccio, ma…

Su Rai Movie, alle 21.10, il film drammatico del 2014, di Paul Katis, Kilo Due Bravo – Ad un passo dalla morte, con Ali Cook. Afghanistan 2006. Una pattuglia di paracadutisti britannici attraversa il letto di un fiume in secca e si ritrova intrappolata in un campo minato qualsiasi movimento può essere letale.

Su Canale 5, alle 21.20, il film drammatico del 1997, di Roberto Benigni, La vita è bella, con Roberto Benigni, Giorgio Cantarini, Nicoletta Braschi. Arezzo, fine Anni 30. Guido Orefice (Roberto Benigni), cameriere ebreo, sposa la maestrina Dora (Nicoletta Braschi): hanno un figlio, Giosuè (Giorgio Cantarini). Vengono poi deportati in un campo di sterminio nazista. Per proteggere il piccolo dalle mostruosità del lager, l’uomo gli fa credere che sia tutto un gioco.

Su Italia 1, alle 21.20, il film fantastico del 2019, di Anthony e Joe Russo, Avengers: Endgame, con Robert Downey Jr., Chris Evans, Chris Hemsworth. Dopo lo scioccante finale di “Avengers: Infinity War”, gli eroi sopravvissuti alla furia di Thanos non si rassegnano al lutto ed escogitano un piano per riportare in vita gli amici scomparsi. In loro aiuto arriva anche Carol Danvers, guerriera dal Dna umano.

20 Mediaset – Iris – La5 – Cine34

Su 20 Mediaset, alle 20.50, il film thriller del 1998, di Tony Scott, Nemico pubblico, con Will Smith. L’avvocato Robert Clayton Dean entra in possesso, a sua insaputa, di un video che accusa di omicidio un dirigente della Nsa. Da quel momento alcuni agenti lo spiano con i più sofisticati sistemi elettronici e…

Su Iris, alle 21.15, il film western del 2003, di e con Kevin Costner, Terra di confine – Open range. 1882. Quattro cowboy conducono il bestiame tra le praterie del Montana. Dovranno lottare per salvare la mandria dalle grinfie di un losco allevatore e di uno sceriffo corrotto.

Su La 5, alle 21.35, il film commedia del 2022, di Ol Parker, Ticket to Paradise, con Julia Roberts, George Clooney. Georgia e David, ex coniugi, si alleano per mandare all’aria l’imminente matrimonio della figlia a Bali. Riusciranno nell’impresa o sarà l’occasione per far riaccendere la scintilla tra loro?

Su Cine34, alle 21.00, il film commedia del 2022, di Francesco Patierno, Improvvisamente Natale, con Diego Abatantuono. Lorenzo ha ben due cattive notizie per la nipotina Chiara. La prima è che sta per vendere il suo hotel dove sono soliti festeggiare il Natale, la seconda è che i genitori stanno per separarsi.

Stasera in tv martedì 28 gennaio 2025, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film drammatico del 2023, di Oliver Parker, Fuga in Normandia, con Michael Caine. Bernard Jordan è un ottantenne che si trova in una casa di riposo insieme alla moglie. Il giorno del 70° anniversario dello sbarco in Normandia mette in atto una fuga per partecipare alla commemorazione.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film western del 2012, di Quentin Tarantino, Django Unchained, con Jamie Foxx, Christoph Waltz. Un cacciatore di taglie è sulle tracce di alcuni criminali. Per catturarli, assolda lo schiavo Django che li conosce. E lui ne approfitta per cercare sua moglie, venduta al perfido Candie.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film commedia del 1992, di Brian Levant, Beethoven, con Charles Grodin. George, padre burbero ma dal cuore d’oro, accontenta i figli e si porta in casa Beethoven, cucciolo di sanbernardo. Ben presto la sua casa viene messa a soqquadro dall’irruenza di un quintale di cane.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 2019, di Hans Petter Moland, Un uomo tranquillo, con Liam Neeson. Nels è un uomo tranquillo che lavora come spazzaneve in Colorado. La sua vita ha una brusca svolta quando il figlio viene ucciso da un boss della droga locale. Si armerà per vendicarlo.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film horror del 2024, di Bryce McGuire, Night Swim, con Wyatt Russell, Kerry Condon. A causa di una malattia degenerativa Ray, ex giocatore di baseball, è costretta al ritiro anticipato. Decide così di trasferirsi in una nuova casa con la famiglia, ma ben presto…