La mia vita da influencer, su Real Time lo speciale dedicato a New Martina

Giovedì 30 gennaio, Real Time propone lo speciale La mia vita da influencer. Il documentario ha come protagonista New Martina.

La mia vita da influencer, il titolo ha una durata di 5o minuti

La mia vita da influencer è una produzione originale realizzata per Warner Bros. Discovery. La rete, visibile sul canale 31 del digitale terrestre, propone il titolo a partire dalle ore 21:30 circa, prendendo il via subito dopo la fine della puntata di Cortesie per gli ospiti.

Il docu-film ha una durata di circa 50 minuti. Oltre che in televisione, è possibile fruire del contenuto anche in diretta streaming ed on demand tramite l’applicazione Discovery+.

La protagonista della pellicola è Carmen Fiorito. La giovane è conosciuta da tutti con il nome New Martina.

Di cosa parla il titolo

Al centro de La mia vita da influencer c’è l’attività lavorativa (e non solo) di New Martina. Quest’ultima è una vera e propria celebrità, in Italia e non solo. Sui social, e in particolare su Tik Tok, è seguita da oltre sei milioni di persone, appassionate dal suo lavoro di “martinizzare” i telefoni cellulari.

Il tutto è iniziato al termine della pandemia. Carmen, all’epoca, già da qualche tempo lavorava nel negozio di famiglia, posto nei pressi della Stazione Garibaldi di Napoli e nel quale sono vendute pellicole e cover per i telefoni cellulari. Sin da subito ha iniziato a pubblicare dei video che la ritraevano in attività, ma per motivi personali, nel 2021, decide di fermarsi per qualche anno. Torna online, ma sceglie di farlo su Tik Tok. Qui pubblica decine di video al giorno e, in breve, cattura le attenzioni di centinaia di migliaia di persone. Oggi, a mesi di distanza dall’apertura del profilo, i follower sono, come detto, milioni.

La mia vita da influencer, la tv dopo il libro

Il progetto in televisione con La mia vita da influencer arriva a poco tempo di distanza dall’esperienza di New Martina in libreria. La protagonista, infatti, ha scritto la biografia dal titolo New Martina, la mia storia. Fenomeno per caso, che ha avuto anche la prefazione del cantautore Gigi D’Alessio. Inoltre, Carmen sta espandendo a vista d’occhio i propri affari, che con l’arrivo della fama sono, inevitabilmente, aumentati. Oltre al negozio di Napoli, dal quale tutto ha avuto inizio, il marchio New Martina può vantare negozi a Bologna, Caserta e Palermo.

Le telecamere di Real Time, ne La mia vita da influencer, seguono la giovane per alcuni giorni, durante i quali alterna il lavoro in negozio agli eventi più mondani, preservando comunque la sua semplicità.