Che tempo che fa, il 9 febbraio Fabio Fazio intervista Bill Gates

Poche ore fa, Che tempo che fa ha annunciato che domenica 9 febbraio sarà accolto Bill Gates. Il noto imprenditore presenzia in esclusiva.

Che tempo che fa Bill Gates, per l’imprenditore è la terza ospitata nel format

Che tempo che fa, nella puntata con protagonista Bill Gates, prende il via, rigorosamente su NOVE, dalle ore 19:30. Al timone dello show torna il solito Fabio Fazio, affiancato in studio dalla co-conduttrice Filippa Lagerback, che ha il compito di annunciare i vari ospiti. Inoltre, è confermata la presenza di Luciana Littizzetto, che con un lungo monologo comico commenta i principali fatti di attualità politica e sociale della settimana.

Per Bill Gates, fra gli imprenditori più noti ed influenti del mondo, non si tratta della prima intervista concessa a Fazio. In passato, infatti, ha avuto la possibilità di intervistarlo in due occasioni. La prima è avvenuta il 20 novembre del 2004, mentre la seconda, decisamente più recente, risale al febbraio del 2021.

L’ospite parla della sua autobiografia Source code I miei inizi

Bill Gates, nell’intervista a Che tempo che fa di domenica 9 febbraio, presenta la sua autobiografia intitolata Source code I miei inizi. L’opera è stata rilasciata, in contemporanea in tutto il mondo, il 4 febbraio.

Il romanzo è il primo volume di una trilogia già pianificata, il cui racconto mira a coprire il periodo di tempo che va dalla sua infanzia fino alla fine degli anni ’70. Un periodo, questo, nel quale Microsoft ha firmato il suo primo contratto con Apple.

In Souce Code, l’ospite Bill Gates si concentra sui suoi inizi. Dopo un focus sulla sua infanzia, l’imprenditore analizza i primi interessi e le passioni, oltre ai rapporti con la famiglia, le amicizie e la lotta per integrarsi e scoprire un mondo fatto di computer e codici. Quello di Gates, infatti, è un percorso di un ragazzo che, dalle fughe notturne in un vicino centro informatico quando era solo un adolescente, è arrivato a concepire, nella sua stanza al college, una rivoluzione destinata a cambiare il mondo per sempre.

Che tempo che fa Bill Gates, continua a crescere la lunga lista degli ospiti internazionali

Bill Gates non è che l’ultimo ospite internazionale che si siederà al bancone di Che tempo che fa. Concentrandoci solamente sulle ultime due edizioni, ovvero quelle targate Discovery, Fabio Fazio ha avuto la possibilità di intervistare vere e proprie star, da Adrien Brody a Sting, passando per Johnny Depp, passando per Al Pacino, Zendaya e Pep Guardiola. Inoltre, ha dato spazio a personalità molto influenti dell’epoca contemporanea, come Papa Francesco, Angela Merkel, Ursula von der Leyen ed Antonio Guterres.