Stasera in tv giovedì 6 febbraio 2025, I programmi in onda

Stasera in tv giovedì 6 febbraio 2025. Su Rai3, il people show condotto da Geppi Cucciari, Splendida cornice. Su Italia 1, il film con Daniel Radcliffe, Harry Potter e il calice di fuoco.

Stasera in tv giovedì 6 febbraio 2025, Rai

Su Rai1, alle 21.30, la fiction Un passo dal cielo 8, con Giusy Buscemi, Marco Rossetti. Titolo dell’episodio di stasera: “Il sentiero oltre le nuvole”. La sparizione di Michele, un bambino di cinque anni, interrompe le nozze di sua madre e del patrigno. Durante le ricerche incessanti del piccolo, Manuela (Giusy Buscemi) e Nathan rischiano la vita, mentre Vincenzo si ritrova ad affrontare un nuovo rivale in amore.

Su Rai3, alle 21.20, il people show Splendida cornice. Ultima puntata prima di Sanremo per uno dei programmi più apprezzati dalla critica televisiva. Padrona di casa, Geppi Cucciari, che intanto si prepara a tornare sul palco dell’Ariston: sarà al Festival per condurre la serata delle cover, quella del venerdì, insieme con Carlo Conti e Mahmood.

Su Rai5, alle 21.15, il programma musicale Concerto Osn Axelrod. Il concerto tenutosi il 16 e 17 gennaio all’Auditorium Rai “Arturo Toscanini” di Torino. John Axelrod dirige l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai che esegue “Rendering” per orchestra di Berio e “The Planets”, la suite Op. 32 di Holst.

Programmi Mediaset, La7, Nove, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Dritto e rovescio. Il giovedì sera di Paolo Del Debbio comincia alle 20.29 con una nuova puntata della striscia quotidiana “4 di sera” e prosegue fino a tarda sera (alle 0.50) con i servizi, le discussioni, le interviste, gli approfondimenti al centro del programma settimanale in onda con successo dal 7 maggio 2019.

Su Canale 5, alle 21.20, il reality Grande Fratello. Un’altra lunga diretta dai Lumina Studios di Roma con Alfonso Signorini, affiancato da Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi nel ruolo di opinioniste. Al centro della puntata, nuove nomination, eliminazioni e confronti, oltre a qualche sorpresa preparata dagli autori per gli inquilini ancora in gara.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Piazza Pulita. Conduttore dalla 1° stagione (settembre 2011), Corrado Formigli ha fatto diventare il suo talk un punto di riferimento per l’informazione sulla politica italiana e internazionale. Con un occhio particolare all’attività di governo.

Su Nove, alle 21.30, il comedy show Do you remember? In replica, è di scena Maurizio Battista per la collection “Nove Comedy Club”. Uno spettacolo tutto da ridere con il comico romano che ripercorre la carriera professionale dagli esordi, ma dando tanto spazio agli episodi della vita privata.

Su Real Time, alle 21.30, il docu-reality Vite al limite. Lindsey sembra avere tutto ciò che desidera, eppure ha sviluppato un’ossessione per il cibo che rischia di rovinarle la vita. La donna decide, così, di iniziare il percorso per perdere peso ma teme che il marito non le darà il supporto di cui necessita.

I film di questa sera giovedì 6 febbraio 2025

Su Rai Movie, alle 21.10, il film commedia del 2016, di Laurent Tirard, Un amore all’altezza, con Virginie Efira. Diane ha appena messo fine a un matrimonio che non la rendeva felice. Pronta ad incontrare l’uomo della sua vita, si reca a un appuntamento al buio con Alexandre, ma…

Su Italia 1, alle 21.20, il film fantastico del 2005, di Mike Newell, Harry Potter e il calice di fuoco, con Daniel Radcliffe, Emma Watson. Al quarto anno di studi a Hogwarts, Harry (Daniel Radcliffe) trova un alleato nel professor Malocchio Moody (Brendan Gleeson), docente di Difesa dalle arti oscure. Così può prepararsi al meglio per il Torneo Tre Maghi, dove affronterà allievi di altre scuole in una sfida all’ultimo incantesimo.

Su 20 Mediaset, alle 21.10, il film d’azione del 2015, di Brad Peyton, San Andreas, con Dwayne Johnson, Carla Gugino. Un devastante terremoto colpisce la California. Il pilota Ray Gaines e l’ex moglie fanno fronte comune per salvare la loro figlia in viaggio da Los Angeles a San Francisco.

Su Iris, alle 21.15, il film di spionaggio del 1997, di Michael Caton-Jones, The Jackal, con Bruce Willis, Richard Gere. “The Jackal”, un abile killer, viene assoldato dalla mafia russa per eliminare un politico scomodo. Per fermarlo, l’Fbi decide di collaborare con un ex terrorista irlandese.

Su Cine34, alle 21.00, il film tv drammatico del 2001, di Michele Soavi, Uno Bianca, con Kim Rossi Stuart. Una banda di rapinatori terrorizza l’Emilia Romagna accanendosi su immigrati e poliziotti. L’unico indizio che ha Maldesi, l’ispettore che si occupa del caso, è l’utilitaria bianca con la quale si sposta.

Stasera in tv giovedì 6 febbraio 2025, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film giallo del 2017, di e con Kenneth Branagh, Assassinio sull’Oriente Express. Sul famoso Orient Express in viaggio verso Londra, avviene un omicidio. Il direttore del treno, preoccupato dello scandalo, chiede all’illustre ospite Poirot di risolvere il caso.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film biografico del 2024, di Reinaldo Marcus Green, Bob Marley: One Love, con Kingsley Ben-Adir. La storia di Bob Marley, un’icona che ha ispirato generazioni con il messaggio di amore, pace e unità: come ha superato le avversità, il suo impegno politico e la sua musica rivoluzionaria.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film d’avventura del 2017, di Clovis Cornillac, Belle & Sebastien – Amici per sempre, con Félix Bossuet. Pierre e Angelina vorrebbero trasferirsi in Canada, ma Sebastien non vuole. La situazione si complica quando uno sconosciuto si presenta sostenendo di essere il proprietario di Belle.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film drammatico del 2007, di Ben Affleck, Gone Baby Gone, con Casey Affleck, Michelle Monaghan. Boston, Stati Uniti. Una bimba di quattro anni viene rapita. Gli zii della piccola ingaggiano Patrick Kenzie e la sua fidanzata, detective privati, affinché aiutino la polizia a ritrovarla.