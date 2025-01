Festival di Sanremo 2025, i co-conduttori: da Cucciari a Marcuzzi, il programma serata per serata

Mercoledì 15 gennaio, Carlo Conti ha annunciato i nomi dei co-conduttori del Festival di Sanremo 2025. Il conduttore e direttore artistico della kermesse è intervenuto durante l’edizione delle 20:00 del TG1.

Festival di Sanremo 2025 co-conduttori, le parole di Conti

Carlo Conti, parlando dell’oramai imminente Festival di Sanremo 2025, ha affermato: “Appena li ho contatti erano tutti molto felici ed entusiasti“.

In seguito, ha iniziato a snocciolare i nomi delle donne e degli uomini che lo affiancheranno sull’Ariston durante le cinque serate della manifestazione canora. A differenza degli anni scorsi, quando il timone era affidato ad Amadeus, Carlo Conti potrà contare su due o più co-conduttori a puntata. Inoltre, non avrà alcuna spalla fissa, ovvero presente per tutte e cinque gli appuntamenti, ma ci sarà un’alternanza continua.

Chi c’è il martedì

Per quanto riguarda il martedì, rimane il mistero relativo ai co-conduttori del Festival di Sanremo 2025. Conti si è augurato di avere, al suo fianco, una coppi di grandi amici. Seppur non abbia fatto nomi, i principali indiziati sono Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello. Trio assolutamente inedito, invece, è quello dei co-conduttori del mercoledì. In compagnia di Carlo Conti c’è il comico e mattatore Nino Frassica, volto di varie trasmissioni e da decenni fra i protagonisti della fiction Don Matteo. Con lui c’è la modella Bianca Balti, che qualche mese fa ha annunciato di combattere contro il cancro. Il trio è completato da Cristiano Malgioglio, paroliere e popolare giudice di Tale e quale show.

Il giovedì arriva Katia Follesa. Per la comica non si tratta di un debutto assoluto da co-conduttrice, avendo ricoperto tale ruolo, con discreto successo, nel varietà Michelle Impossible & Friends. Con lei attese l’attrice Miriam Leone e la cantante Elettra Lamborghini.

Festival di Sanremo 2025 co-conduttori, il sabato confermato Cattelan

Il venerdì, nella serata che da sempre è dedicata ai duetti, la co-conduzione del Festival di Sanremo è a cura Mahmood, vincitore della kermesse con Soldi e Brividi e protagonista della scorsa edizione, grazie alla hit Tuta Gold. Con l’artista c’è la comica Geppi Cucciari, che da tempo guida, sulla terza rete della TV di Stato, il format Splendida Cornice, nel quale la cultura si mischia con l’intrattenimento.

Nessuna sorpresa per quanto riguarda i co-conduttori della finale di Sanremo. In occasione della serata più importante, Carlo Conti potrà contare sull’aiuto di Alessandro Cattelan, che dal martedì al venerdì guida, a notte inoltrata, lo spazio del DopoFestival, reintrodotto proprio da Conti dopo alcuni anni di assenza. Insieme a lui, fa ritorno nella città dei fiori Alessia Marcuzzi. Conti non ha escluso “sorprese strada facendo“.