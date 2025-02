The Rookie episodi Verità nascoste, La stretta e Piano di fuga su Rai 2

Giovedì 6 febbraio, Rai 2 propone gli appuntamenti dal titolo Verità nascoste, La stretta e Piano di fuga di The Rookie. Gli episodi sono gli ultimi tre della sesta stagione della serie, appartenente al genere poliziesco.

The Rookie Verità nascoste, regista e dove è girata

The Rookie è una produzione originale di Entertainment One e ABC Signature. Fra i vari registi che hanno lavorato alle puntate ci sono Alexi Hawley, Bill Roe e TK Shom. Gli sceneggiatori, invece, sono Madeleine Coghlan, Glen Mazzara, Brynn Malone ed Alexi Hawley. Le riprese si sono svolte in varie località degli Stati Uniti.

In Verità nascoste di The Rookie, Monica subisce una grave aggressione mentre si trova a casa sua. Alla fine, seppur senza riuscire a conoscere l’identità della persona che l’ha aggredita, la donna riesce a difendersi ed uccidere l’aggressore.

Nel frattempo, in città, avviene uno scontro fra due bande criminali. Il faccia a faccia armato provoca numerosi feriti, che sono ricoverati nello stesso ospedale nel quale si trova anche Monica. Di entrambe le vicende si occupano Harper e Lopez.

The Rookie Verità nascoste, la trama

La serata con The Rookie procede con l’episodio La Stretta. In esso, al detective Pearson è affidato l’incarico di far luce sul suicidio di Mad Dog. Il protagonista, intanto, si scontra con la dottoressa London, che a sua volta è in combutta con Monica. Le due donne, infatti, hanno un accordo fra loro, finalizzato ad estorcere segreti relativi ai movimenti della Polizia.

Piano di fuga, la trama

Infine, la serata e con essa anche la sesta stagione di The Rookie giunge al termine con Piano di fuga. In tale appuntamento, Monica va ad incontrare colui che ha pagato il sicario che ha cercato di ucciderla. La donna, in particolare, mira ad ottenere, con il colloquio, un accordo. Nel frattempo, Celina fa una scoperta molto importante: comprende che fra la dottoressa London e Monica vi è un forte legame.

The Rookie Verità nascoste, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso di The Rookie, la cui sesta stagione giunge al termine oggi, giovedì 6 febbraio, con gli ultimi tre appuntamenti in prima serata su Rai 2 e visibili anche in diretta streaming e on demand su Rai Play.