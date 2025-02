Le Iene, la puntata del 9 febbraio: ospite Matilde Gioli, intervista all’infermiera condannata per omicidio

Domenica 9 febbraio torna, con un nuovo appuntamento, Le Iene 2025. Il programma ideato da Davide Parenti prende il via alle 21:25 circa, rigorosamente su Italia 1.

Le Iene 9 febbraio 2025, intervista all’infermiera condannata per omicidio

Al timone de Le Iene del 9 febbraio torna Veronica Gentili, affiancata dal co-conduttore Max Angioni e dai comici Nathan Kiboba ed Eleazaro Rossi. Lo show, oltre che in televisione, è fruibile anche in diretta streaming ed on demand su Rai Play.

A Le Iene di oggi, Max Andreetta effettua una lunga intervista a Fausta Bonino. La donna è una ex infermiera che, negli scorsi giorni, è stata condannata per omicidio. A pronunciare la sentenza è stata la Cassazione, che ha riconosciuto l’imputata colpevole di ben quattro delitti.

Le vittime erano pazienti, tutti ricoverati all’ospedale di Piombino nel quale Bonino lavorava. Per l’accusa, la killer ha ucciso le persone sottoponendo loro delle dosi letali di eparina. L’ex infermiera, dal canto suo, ha sempre dichiarato la propria innocenza.

Le parole di Veronica Garbolino

Durante Le Iene del 9 febbraio si torna sui casi di Mattia Lucarelli e Federico Apolloni. Ne parla Giulio Golia, che raccontano gli ultimi aggiornamenti relativi al caso giudiziario. I due, ex calciatori del Livorno, sono stati condannati in primo grado a tre anni e sette mesi di carcere per violenza sessuale di gruppo. La vittima è una studentessa originaria degli Stati Uniti. Sia Lucarelli che Apolloni si proclamano estranei alla vicenda ed hanno annunciato ricorso.

Infine, Gaston Zama propone un focus sulla vicenda di Veronica Garbarino, 24enne che ha denunciato di essere rimasta vittima di revenge porn dall’ex calciatore del Torino Demba Seck. Il caso è finito nelle mani del PM Enzo Bucarelli, il cui comportamento è finito al centro di una indagine interna alla procura. Per gli investigatori, Bucarelli sarebbe colpevole di aver fatto distruggere le prove a carico dell’ex sportivo.

Le Iene 9 febbraio 2025, gli ospiti

Sono vari gli ospiti che presenziano durante la diretta de Le Iene di domenica 9 febbraio. In primis, Veronica Gentili dà spazio all’attrice Matilde Gioli, da qualche giorno protagonista nei cinema italiani con la pellicola Fatti vedere. Atteso Alvaro Vitali, attore noto per aver interpretato l’amato personaggio Pierino, icona della commedia italiana fra gli anni ‘70 ed ‘80. Infine, sono raccolte le dichiarazioni di Luca Calvani, fra gli ultimi concorrenti ad essere stati eliminati dalla Casa del Grande Fratello, reality show in onda ininterrottamente nel prime time di Canale 5 dallo scorso settembre.