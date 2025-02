Report, la puntata del 9 febbraio: inchieste su Unicusano e sul mercato del caffè

Domenica 9 febbraio, Rai 3 manda in onda una nuova puntata di Report. Il programma di inchieste è condotto da Sigfrido Ranucci e prende il via alle 20:30.

Report 9 febbraio, i fiori di Sanremo

Report del 9 febbraio parte con l’inchiesta Eccellenze a perdere di Antonella Cignarale, Paola Gottardi, Celeste Gonano ed Enrica Riera. Da sempre, il Festival di Sanremo è legato ai fiori della città.

Oggi, però, il mercato per i commercianti sanremesi è decisamente cambiato. I produttori liguri sono stati costretti a creare varietà in grado di resistere in più climi diversi, dalla Cina, alla Colombia al Kenya, oggi diventati i maggiori produttori al mondo del settore. Di conseguenza vi è stato un abbandono delle serre, che ha creato uno scenario decisamente insolito nelle colline cittadine. Molte famiglie, invece, hanno affrontato la crisi del settore riconvertendo le loro attività, trasformandole in campeggi o tour degustativi.

Unicusano e il mercato del caffè

A Report del 9 febbraio è dato spazio a Il Marchese del Grillo, filmato realizzato da Luca Bertazzoni e Marzia Amico. La procura di Roma ha sequestrato altri 2,6 milioni di euro all’Università Niccolò Cusano e ha chiesto il rinvio a giudizio per il suo fondatore, Stefano Bandecchi. Un mese dopo, il primo cittadino di Terni ha annunciato la chiusura delle sue reti tv, licenziando 250 persone. Il format di Rai 3 prova a comprendere in che modo sono andate effettivamente le cose.

In seguito tocca a Macinato formato famiglia di Bernardo Iovene e Lidia Galeazzo. Il reportage analizza il mercato del caffè. Nelle etichette di quello macinato si trovano, molto spesso, indicazioni generiche sulla qualità, sulla conservazione e quasi nessuna sulle origini. La trasmissione incontra un esperto, che effettua un test olfattivo delle varie marche presenti nei supermercati. Inoltre, un dipendente di una grande azienda mostra, con foto e filmati, in che modo verrebbe riciclato il caffè da capsule e pacchi scartati dal processo produttivo.

Report 9 febbraio, Michela Brambilla e Il Giornale

Durante Report del 9 febbraio è proposto La regina delle scatole cinesi. Giulia Innocenzi, Greta Orsi e Giulia Sabella tornano ad occuparsi della Leidaa, associazione in difesa degli animali di Michela Brambilla. Il programma ha annunciato di essere in possesso di una nuova documentazione esclusiva che riguarda alcune delle attività della deputata.

Infine, il programma termina con La fabbrica dei dossier (contro Report) di Giorgio Mottola e Greta Orsi. Oggetto dell’inchiesta è Il Giornale: secondo Report, il quotidiano ha iniziato un’operazione per screditarlo, parlando di presunti legami con Equalize, società al centro di un’inchiesta per attività di dossieraggio. Il programma di Sigfrido Ranucci si concentra sui possibili conflitti di interesse, di tipo economico, fra il quotidiano ed alcuni tra i principali politici oggetto delle recenti inchieste di Report.