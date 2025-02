Francesco Cicchella Bis, lo spettacolo il 10 febbraio su NOVE

Lunedì 10 febbraio, NOVE propone, in prima serata, lo spettacolo Francesco Cicchella Bis. Lo show appartiene al genere commedia.

Francesco Cicchella Bis, chi è il protagonista

Come intuibile dal nome della produzione, il protagonista è Francesco Cicchella. Il giovane artista, classe 1989, è uno degli imitatori più promettenti del nostro paese. Sin da bambino ha la vocazione per l’imitazione. A soli 17 anni vince il prestigioso Premio Totò e debutta in televisione, presenziando come ospite a Cominciamo bene su Rai 3.

La grande popolarità, però, arriva grazie a Rai 2, dove entra nel cast di Made in Sud. Un’esperienza per lui molto importante, durante la quale ha proposto le parodie di Gigi D’Alessio, Massimo Ranieri e Michael Bublè. Un personaggio, quest’ultimo, che ha presentato anche sul palco dell’Ariston nel 2015, durante la prima puntata del Festival di Sanremo.

In passato, Cicchella è già apparso su NOVE, in quanto è fra i comici di Only Fun Comico Show, la cui nuova edizione, la prima con Belen Rodriguez, debutta il 20 febbraio prossimo. Francesco Cicchella Bis appartiene alla collana NOVE Comedy Club. Oltre che in televisione, è possibile seguire lo show anche in diretta streaming ed on demand tramite Discovery.

Il protagonista, al suo fianco, può contare sulla presenza di Vincenzo De Honestis

Francesco Cicchella Bis è una commedia scritta da Francesco Cicchella, Gennaro Scarpato e Vincenzo De Honestis. Colui che cura la regia televisiva è Marco Beltrami. La società che ha curato la messa in onda televisiva dello show è la Colorado Film.

Con Bis, l’imitato Francesco Cicchella ha ottenuto un grandissimo successo. La sua lunga tournée, infatti, lo ha portato a compiere più di 100 spettacoli in giro per il nostro paese, facendo divertire, in totale, oltre 150 mila spettatori.

Cicchella, al suo fianco, può contare sulla partecipazione del già citato Vincenzo De Honestis. Quest’ultimo è da tempo la spalla destra dell’imitatore: insieme hanno formato il duo Doppia Coppia e De Honestis ha supportato Cicchella in molte sue esperienze tv, compresa quella sanremese.

Francesco Cicchella Bis, proposti i cavalli di battaglia del comico

Nel corso dei 90 minuti di spettacolo, Francesco Cicchella diverte il pubblico in casa e quello in sala con alcuni dei suoi cavalli di battaglia. Fra essi c’è il già citato personaggio di Michael Bublé, ma anche quelli di Achille Lauro e di Ultimo, con i quali ha divertito tutti durante la finale di Amici nel 2022. Nella scaletta della commedia, poi, c’è spazio anche per gag e sketch fino ad ora rimasti inediti.