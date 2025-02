Hercai Amore e Vendetta, la puntata del 10 febbraio: trama, cast e curiosità

Lunedì 10 febbraio, Real Time manda in onda una nuova puntata di Hercai Amore e Vendetta. La soap opera turca è visibile, sulla rete al canale 31 del digitale terrestre, è trasmessa dalle ore 21:20 circa.

Hercai Amore e Vendetta 10 febbraio, regista e dove è girata

Colui che ha curato la produzione della serie è Banu Akdeniz. La società che l’ha realizzata è Mia Yapim. La trama è ispirata all’omonimo romanzo scritto da Sumeyye Ezel. La sceneggiatura è scritta da Feraye Sahin Bersan Tan, Eda Tezcan, Pelin Gulcan e Sema Ali Erol.

La regia, invece, è di Cem Karci, Benal Tairi, Baris Yos ed Ali Ilhan. Le riprese si sono svolte in Turchia, concentrandosi soprattutto intorno alle zone di Mardin. In patria, il titolo ha esordito nel 2019 sull’emittente ATV, ottenendo ottimi ascolti.

Hercai Amore e Vendetta 10 febbraio, la trama

Nel corso di Hercai Amore e Vendetta, i protagonisti sono ancora scossi per quello che è avvenuto sette giorni fa. In particolare, Reyyan e Miran discutono dell’incendio che ha messo in pericolo le loro vite. La donna, dialogando con il personaggio principale, lo supplica di impegnarsi per trovare i responsabili. Reyyan, infatti, non intende fare finta di niente ed è fortemente determinata a scoprire l’identità dei colpevoli.

Nel frattempo, durante l’appuntamento odierno della serie, Zehra tiene in scacco Azize. La prima, in particolare, minaccia la seconda: se non ottiene ciò che desidera, rivelerà a tutti i segreti fino ad ora rimasti nascosti e che riguardano Miran. Intanto, Azize ha un confronto molto intenso con Sultan: la prima, alla fine, ordina ai suoi scagnozzi di portare via la donna.

Spoiler finale

Durante Hercai Amore e Vendetta di oggi, lunedì 10 febbraio, Zehra è sopraffatta da tutti i segreti. I protagonisti Reyyan e Miran hanno un confronto con il futuro marito di Yaren. Infine, la situazione è destinata a degenerare nel momento in cui la polizia arriva a casa dei Sadoglu con l’obiettivo di prelevare Hanife.

Hercai Amore e Vendetta 10 febbraio, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso di Hercai Amore e Vendetta, soap opera in onda su Real Time a partire dalle ore 21:25 di oggi e visibile in diretta streaming e on demand tramite l’applicazione Discovery+.