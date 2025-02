Primo Appuntamento, la puntata del 18 febbraio: cene, single ed andamento coppie

Martedì 18 febbraio è in onda una nuova puntata di Primo Appuntamento. Il format, giunto alla nona stagione, è visibile dalle ore 21:20 circa su Real Time ed è condotto da Flavio Montrucchio. Al suo fianco è confermato il barman Mauro, che si intrattiene con i vari single durante l’aperitivo.

Primo Appuntamento 18 febbraio, il vigile del fuoco Nicola con Grazia

A Primo Appuntamento del 18 febbraio arriva Nicola, 38enne di La Spezia che lavora come vigile del fuoco privato. A suo dire, la divisa provoca sempre un certo effetto nelle donne. Non ha una relazione da circa sette anni: “Ciò è sia per scelta mia che per quella degli altri“. Racconta che nel 2022 ha dovuto affrontare una malattia: “Mi è stato diagnosticato un linfoma, mi ha cambiato la vita. Oggi sono riuscito a superare questo brutto male e ne sono uscito rafforzato“.

Cena con Grazia, 38enne sarda che lavora in un supermercato come cassiera. In passato ha gareggiato come body builder ed ha avuto a che fare con “molti casi umani“. Ha alle spalle un divorzio: “Da quando è finita la mia relazione si è creato una sorta di muro e da quel momento non mi sono più innamorata“.

Dario con Andrea

Nel corso di Primo Appuntamento di oggi arriva Dario, musicista 22enne di Vicenza. Confessa di avere un po’ di “agitazione ed ansia” e di essere single da otto mesi. Dopo la fine del precedente fidanzamento ha dovuto affrontare un periodo complesso e di blocco. Ama scherzare ma ha un difetto: è permaloso. Passa la serata con Andrea, 25enne che lavora alle poste e vive in un piccolo paese in provincia di Ferrara. La sua passione è il disegno, oltre che la musica, che ascolterebbe ventiquattro ore su ventiquattro. Ha avuto una sola relazione, che non è durata a lungo.

In seguito, durante Primo Appuntamento c’è Fiorenza. Ha 68 anni ma con un’anima da ragazzina, è di Perugia ed è pensionata, condizione che le permette di coltivare le sue passioni. Il suo mito è Freddy Mercury. Incontra Alessio, 61enne che vive vicino a Firenze. Pensionato, si definisce un “idealista” ed ama leggere i libri di filosofia.

Primo Appuntamento 18 febbraio, Mattia e Martina

A Primo Appuntamento del 18 febbraio c’è Mattia, 27enne di Milano che lavora in una società che si occupa di realizzare buoni pasto. Ama scherzare e pensa di essere una persona “carismatica”. Ha la passione per il ballo latino americano. Incontra la 26enne Martina, impiegata amministrativa di Grosseto. Anche lei ha l’hobby della danza ed è stata una istruttrice di zumba.