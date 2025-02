Primo Appuntamento 4 febbraio: chi sono i single, come sono andate le cene ed andamento coppie

Martedì 4 febbraio è in onda, su Real Time, una nuova puntata di Primo Appuntamento. Quello odierno è il quinto appuntamento della nona edizione. Lo show, al via alle 21:20, è condotto da Flavio Montrucchio, che occupa il ruolo di maitre ed accoglie nel locale i single. Al suo fianco è confermato il barman Mauro.

Primo Appuntamento 4 febbraio, Nicoletta e Giuseppe

A Primo Appuntamento del 4 febbraio è protagonista Nicoletta. Originari di Milano, confessa: “Ho circa 65 anni anni, sono frizzante ma quando voglio so anche essere leggermente dolce. La vergogna? Non so neanche cosa sia, sono felicemente single, non ho famiglia né parenti. Ho solo una figlia, che vive in Florida“. Ama andare in palestra, un’attività che le permette di “aumentare l’adrenalina e litigare con un po’ di gente“.

Incontra Giuseppe, 62enne. Pensionato, vive ad Ascoli ed è uno sportivo, che pratica con regolarità il ping pong. Non ha una relazione da quattro anni. In passato ha avuto un brutto incidente, ma si è salvato e il dramma si è trasformato in una rinascita. Cerca una donna “decisa, che mi faccia capire ciò che vuole“.

Il ritorno di Mattia, che festeggia l’anniversario di matrimonio con Samantha

Durante Primo Appuntamento del 4 febbraio, Montrucchio dà il benvenuto ad una vecchia conoscenza del format. Si chiama Mattia, 49enne di Milano ed impiegato presso una multinazionale. Ha già partecipato alla trasmissione, sette anni fa. All’epoca aveva incontrato Samantha, con la quale si è sposato dopo due anni di frequentazione. Mattia ha deciso di fare una sorpresa alla coniuge per l’anniversario: per festeggiare, i due cenano nello show nel quale si sono visti per la prima volta.

Altra single al centro di Primo Appuntamento di oggi è Silvia, 31enne segretaria legale. Ha la passione per i cani e per la lettura ed in vita sua non ha mai avuto un appuntamento al buio. Ammette: “Sono una ragazza indipendente, spero di conoscere una persona determinata“. Cena con Domenico, 30enne di Napoli. È un ingegnere, adora leggere e suonare il pianoforte. È single da circa sei anni.

Primo Appuntamento 4 febbraio, Asia e Gianantonio

Infine, a Primo Appuntamento del 4 febbraio arrivano Asia e Gianantonio. La prima è di Firenze, ha 27 anni, lavora in un minimarket ed è mamma da quasi otto anni. È single da tre anni ed ha una passione decisamente bizzarra: quella per le aspirapolveri, possibilmente senza fili. Il secondo ha 24 anni ed è di Bassano Del Grappa. Lavora come posatore di serramenti, ama i trattori e spera di conoscere una persona capace di “accettare il suo passato“. Ha un figlio da due anni.