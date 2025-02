Stasera c’è Cattelan su Rai 2, la nuova edizione riparte con Olly, vincitore del Festival di Sanremo

Martedì 18 febbraio è in onda la prima puntata della quinta edizione di Stasera c’è Cattelan su Rai 2. Il programma, in onda sull’omonima rete della TV di Stato, è visibile in seconda serata, da mezzanotte circa.

Stasera c’è Cattelan su Rai 2 quinta edizione, chi è il conduttore e le novità

La quinta edizione di Stasera c’è Cattelan su Rai 2 è guidata, come di consueto, da Alessandro Cattelan. Quest’ultimo è reduce da un periodo di grandi impegni lavorativi iniziato a novembre, quando ha guidato le fasi finali di Sarà Sanremo, circuito dedicato alle Nuove Proposte del Festival. In seguito, ha condotto il DopoFestival nella settimana dedicata a Sanremo, per poi affiancare il Direttore artistico Carlo Conti nel ruolo di co-conduttore durante la serata della finale.

Oltre che in televisione, lo show è fruibile anche in diretta streaming ed on demand tramite il sito Rai Play. Con Cattelan, in studio, ci sono gli Street Clerks, che curano l’accompagnamento musicale. Tutti i partecipanti si mettono in gioco, cimentandosi in gag e rubriche leggere ed ironiche.

La prima intervista del vincitore del Festival di Sanremo Olly

Durante la prima puntata della quinta edizione di Stasera c’è Cattelan su Rai 2 è dato spazio ad Olly. Per l’artista si tratta della prima ospitata televisiva da quando ha vinto il Festival di Sanremo, sollevando il titolo lo scorso sabato davanti a Lucio Corsi e Brunori SAS, rispettivamente secondo e terzo.

Lecito immaginare che, durante il faccia a faccia con Cattelan, il cantante possa finalmente sciogliere i dubbi in merito alla sua partecipazione all’Eurovision Song Contest. Avendo vinto la kermesse, infatti, ha acquisito il diritto a rappresentare l’Italia nello show musicale che si svolge a maggio in Svizzera. Tuttavia, nelle ore successive al trionfo, Olly è rimasto cauto, sostenendo di aver bisogno di tempo prima di prendere una decisione così importante. Qualora rifiutasse, al suo posto andrebbe all’Eurovision Lucio Corsi.

Stasera c’è Cattelan su Rai 2 quinta edizione, l’ospite a sorpresa

Durante il debutto della quinta edizione di Stasera c’è Cattelan arrivano le attrici Valeria Golino e Tecla Insolia. Le due sono nel cast di L’arte della gioia, serie Sky Original che debutterà proprio sulla piattaforma satellitare il prossimo 28 febbraio. Infine, novità di questa edizione, è la partecipazione di un ospite misterioso. La particolarità è che né il pubblico, sia quello in studio che quello a casa, né lo stesso Cattelan sono a conoscenza dell’identità del protagonista.