Stasera in tv mercoledì 19 febbraio 2025 – Tutti i programmi in onda

Stasera in tv mercoledì 19 febbraio 2025, Rai

Su Rai1, alle 21.30, il documentario Sono solo canzonette. Scritto e diretto da Stefano Salvati, un viaggio nella vita e nelle opere di Edoardo Bennato, artista controcorrente che ha fatto la storia del rock italiano con album come “Burattino senza fili” e “Sono solo canzonette”. Intervengono, tra gli altri, Paolo Conte, Jovanotti e Ligabue.

Su Rai2, alle 21.20, la nuova stagione della fiction Rocco Schiavone 6, con Marco Giallini. Titolo dell’episodio di stasera, “La ruzzica de li porci”. Rocco (Marco Giallini), scosso dalla scoperta della verità sul decesso della moglie, si rifugia nel lavoro ad Aosta occupandosi della morte di un giovane, precipitato da un burrone. Ma ben presto il vicequestore dovrà tornare a Roma per testimoniare al processo contro Mastrodomenico.

Su Rai3, alle 21.20, l’attualità con Chi l’ha visto? Federica Sciarelli si occupa questa sera della scomparsa di Daniela Ruggi. Sono tanti gli uomini che hanno fatto parte della sua vita e tutti hanno detto che volevano solo aiutarla. Eppure la giovane donna di Vitriola (Modena) viveva in una casa senza acqua e in completo disordine.

Su Rai5, alle 21.15, Art Night. Neri Marcorè presenta “Felice Casorati. Uno studio tutto per sé” di Emanuela Avallone e Linda Tugnoli con la consulenza di Giorgina Bertolino, curatrice della mostra dedicata al pittore del Realismo Magico a Palazzo Reale, Milano, fino al 29 giugno.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Fuori dal coro. I ladri di salute, le vittime del vaccino anti Covid che chiedono giustizia, le baby gang che dilagano nelle città, le conseguenze negative delle politiche green, la giustizia a orologeria, le case occupate. Sono alcuni dei temi ricorrenti nel programma che Mario Giordano conduce dal 2018.

Su Canale 5, alle 21.20, la prima puntata della fiction Le onde del passato, con Anna Valle, Irene Ferri, Giorgio Marchesi. Anna Reali (Anna Valle) torna all’isola d’Elba su richiesta dell’amica Tamara Valenti, che tiene prigioniero un uomo, l’avvocato Zan, legato a un trauma condiviso da entrambe. Ma all’arrivo di Anna, Zan viene trovato cadavere: le due amiche cercano di occultarne il corpo, ma…

Su La7, alle 21.15, il programma Una giornata particolare. “I Medici: la congiura dei Palazzi” è il titolo della puntata in replica di questa sera di Aldo Cazzullo. La data è quella del 26 aprile 1478 quando i Pazzi, antica e nobile famiglia fiorentina di banchieri, provò a sovvertire l’egemonia dei Medici.

Su Tv8, alle 21.00, Calcio: Real Madrid – Manchester City (ritorno Playoff). In chiaro c’è la partita Real Madrid-Manchester City, uno degli incontri fra squadre straniere valido per la seconda giornata dei playoff. Oggi allo stesso orario si gioca anche PSV-Juventus in esclusiva su Prime Video.

Su Real Time, alle 21.30, il reality The Golden Bachelor – Non è mai troppo tardi per innamorarsi. Parte il nuovo reality condotto da Ascanio Pacelli. Un viaggio emozionante alla ricerca dell’amore, con protagonista Massimiliano Pace, detto Max, 61enne pronto a rimettersi in gioco.

I film di questa sera mercoledì 19 febbraio 2025

Su Rai Movie, alle 21.10, il film drammatico del 2021, di Ridley Scott, House of Gucci, con Lady Gaga. L’incontro tra Patrizia Reggiani e Maurizio Gucci, l’erede della maison di moda. Quando lui impone il divorzio, la donna contatta una “maga” e due criminali per portare a termine la sua vendetta.

Su Italia 1, alle 21.20, il film d’azione del 2018, di Rawson M. Thurber, Skyscraper, con Dwayne Johnson, Neve Campbell. Will Sawyer (Dwayne Johnson), ex capo di una squadra dell’FBI specializzata nella liberazione di ostaggi, è diventato responsabile della sicurezza dei grattacieli. Per questo motivo viene inviato a Hong Kong con la famiglia. Un giorno l’edificio più alto della città prende inspiegabilmente fuoco.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film thriller del 2011, di Steven Soderbergh, Contagion, con Marion Cotillard, Gwyneth Paltrow. Il rischio di una nuova terribile pandemia incombe sul nostro pianeta. La dottoressa Orantes e altri medici lottano per isolare il virus e impedire che si diffonda rapidamente.

Su Iris, alle 21.15, il film drammatico del 2004, di David Cronenberg, A history of violence, con Viggo Mortensen. Tom Stall, gestore di una caffetteria, reagisce all’aggressione di due ladri uccidendoli. Dopo averlo visto in tv, un gangster si presenta in città dicendo di conoscere il suo passato.

Su La 5, alle 21.40, il film commedia del 2001, di Sharon Maguire, Il diario di Bridget Jones, con Renée Zellweger. Bridget Jones è una trentenne con problemi di peso, alcool, e sigarette e per di più innamorata del capo ufficio. Quando scopre che quest’ultimo la prende in giro si licenzia e…

Stasera in tv mercoledì 19 febbraio 2025, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film thriller del 2024, di Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillet, Abigail, con Alisha Weir, Dan Stevens. Un gruppo di criminali rapisce una ballerina, figlia di un potente boss. I rapinatori si nascondono in una villa isolata, ignari, però, che la ragazza non è come tutte le altre.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film biografico del 2002, di Julie Taymor, Frida, con Salma Hayek, Alfred Molina, Geoffrey Rush. La vita della pittrice messicana Frida Kahlo. Dal matrimonio con Diego Rivera al controverso rapporto con un leader russo fino alla complicata storia d’amore con una donna.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film di spionaggio del 2023, di Guy Ritchie, Operation Fortune, con Jason Statham. La spia dell’MI6 Orson Fortune e il suo team di agenti reclutano una star di Hollywood affinché li aiuti in una missione sotto copertura: fermare la vendita di un nuovo tipo di armi mortali.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film thriller del 1975, di Steven Spielberg, Lo squalo, con Roy Scheider, Robert Shaw. Uno squalo semina il panico nelle acque antistanti una spiaggia americana, ma le autorità minimizzano. Lo sceriffo Brody, uno scienziato e un pescatore cercano di uccidere il mostro.