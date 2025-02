Grande Fratello, la puntata del 20 febbraio: eliminato Maxime, scontro Helena-Giglio

Giovedì 20 febbraio si è svolta una nuova puntata del Grande Fratello e di seguito vi raccontiamo cosa è successo. Al timone dello show c’è Alfonso Signorini, affiancato dalle opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi.

Grande Fratello 20 febbraio, scontro Alfonso-Mariavittoria-Tommaso

Al Grande Fratello di oggi, Alfonso, ultimo eliminato, è tornato ospite nella Casa ed ha avuto un confronto con Mariavittoria e Tommaso. Il primo, nell’ultimo appuntamento, ha detto che la seconda la ragazza, prima di mettersi con Franchi, si è detta disponibile ad iniziare una frequentazione con lui. Tali affermazioni, negli ultimi giorni, hanno provocato un allontanamento fra Mariavittoria e Tommaso. Alla fine, il trio si è confrontato e, nonostante le parole del conduttore e degli opinionisti, non hanno ritrovato la pace.

In seguito, Helena e Zeudi, prima grandi amiche, hanno certificato la rottura del rapporto. La prima, infatti, ha criticato l’unione fra la seconda e Javier, a suo dire creata ad hoc per strategia. Prestes ha rigettato al mittente ogni accusa, puntando a sua volta il dito contro Di Palma, colpevole, a suo dire, di aver “strumentalizzato” la loro amicizia.

La storia di Helena, poi lo scontro con Giglio

Durante il Grande Fratello del 20 febbraio, Helena, rimasta sola, ha raccontato la sua storia, concentrandosi in particolare sul legame con i suoi parenti più stretti. Fra questi c’è l’amata sorella Mariana, che ha inviato un emozionante videomessaggio di incoraggiamento ad Helena.

Il già citato Alfonso D’Apice, dopo aver varcato di nuovo la Porta Rossa, ha riabbracciato la fidanzata Chiara, che in settimana ha criticato molti suoi colleghi inquilini. Signorini, approfittando del momento, ha fatto notare un avvicinamento sospetto fra Chiara e Lorenzo, dimostrando come il secondo, anni fa, abbia messo vari like sui profili social della prima. Né D’Apice né Gatta, però, hanno dato segnali di gelosia.

Federico, nella diretta, ha riabbracciato l’ex compagna Eleonora e l’amato figlio Romeo. Inoltre, sia Federico che Mattia hanno criticato Shaila, Lorenzo e le persone a loro vicine, sostenendo di essere interessati solamente al gioco. La discussione che si è generata ha coinvolto tutti i concorrenti, portando allo scontro Helena e Giglio.

Grande Fratello 20 febbraio, eliminato Maxime

Al Grande Fratello del 20 febbraio è stato letto l’esito del televoto. Il concorrente meno votato, con solamente l’1,6% di preferenze ricevute, è Maxime, che per questo ha dovuto abbandonare subito il gioco. Al termine della puntata si sono svolte le nomination. A rischio eliminazione sono finiti Chiara, Iago, Shaila, Mattia e Giglio. Il meno votato, lunedì, è eliminato.