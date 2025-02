Stasera in tv venerdì 21 febbraio 2025, I programmi in onda

Stasera in tv venerdì 21 febbraio 2025. Su Rai3, l’attualità con il programma di Salvo Sottile, Farwest. Su Italia 1, il film con Denzel Washington, Safe House: nessuno è al sicuro.

Stasera in tv venerdì 21 febbraio 2025, Rai

Su Rai1, alle 21.30, la nuova edizione del talent The Voice Senior. Dopo il successo della terza edizione “Kids”, Antonella Clerici, di ritorno da Sanremo, riapre lo studio di “The Voice” per le nuove puntate della versione del talent riservata agli ultrasessantenni. Seduti sulle poltrone girevoli ritroviamo i coach Gigi D’Alessio, Arisa, Clementino e Loredana Bertè.

Su Rai3, alle 21.20, l’attualità con Farwest. Dagli studi televisivi “Fabrizio Frizzi” a Roma Salvo Sottile presenta le nuove inchieste realizzate dalla sua giovane redazione. Tra i servizi più interessanti delle ultime settimane, quello sul mercato del falso di lusso, incentrato sul Gran Bazar di Istanbul, uno dei più grandi centri di smercio di prodotti fake.

Su Rai5, alle 21.15, Opera lirica: Aida. In omaggio a Luca Ronconi (1933-2015), nel decennale della scomparsa, viene riproposta l’opera di Verdi nell’allestimento curato da Ronconi nel 1985 al Teatro alla Scala. Dirige Lorin Maazel. Tra i protagonisti sul palco, Luciano Pavarotti.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Quarto grado. Ogni venerdì Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero possono contare su contributi di esperti e opinionisti, sempre aggiornati sui casi trattati. Tra gli altri, Carmen Pugliese, Luciano Garofano, Massimo Picozzi, Caterina Collovati, Carmelo Abbate, Grazia Longo, Umberto Brindani, Marco Oliva e Paolo Colonnello.

Su Canale 5, alle 21.20, la seconda puntata della fiction Le onde del passato, con Anna Valle, Irene Ferri, Giorgio Marchesi. L‘ispettore Bonnard indaga sui simboli di un braccialetto trovato in una foto e riesce a collegare Anna (Anna Valle) e Tamara allo yacht di Zan. L’enigmatico pittore Giovanni sembra custodire alcune verità sul passato di Anna, ma un incidente gli impediscecdi rivelare quello che sa.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Propaganda Live. Dopo la pausa per Sanremo, torna il programma di Diego Bianchi in arte Zoro. L’attenzione è sempre rivolta al mondo social e il recente Festival della canzone ha di sicuro offerto tanto materiale su cui discutere ed ironizzare.

Su Tv8, alle 21.30, il reality Cucine da incubo. Antonino Cannavacciuolo è al ristorante “Angelo del mare” di Tropea (VV). Vincenzo, pescatore del luogo, ha aperto il locale con la moglie di Ombretta. Ma la poca esperienza nella ristorazione, lo scarso aiuto della figlia e un carattere non facile del titolare…

Su Nove, alle 21.30, il comedy show Fratelli di Crozza. Al via la nuova edizione dello show di Maurizio Crozza. Tra i tanti cavalli di battaglia subito vedremo due nuovi personaggi: Ursula Von Der Leyen, presidente della Commissione Europea, e il giornalista Bruno Vespa, conduttore di “5 minuti”.

Su Real Time, alle 21.30, il reality Il Forno delle Meraviglie. Fulvio Marino, maestro panificatore e mugnaio da tre generazioni, gira l’Italia alla ricerca, tra forni e panetterie, della magia della panificazione. In ogni puntata è affiancato da un vip originario della zona: oggi si trova nella Tuscia.

I film di questa sera venerdì 21 febbraio 2025

Su Rai2, alle 21.20, il film thriller del 2022, di Cosimo Gomez, Il mio nome è vendetta, con Alessandro Gassmann. La tranquillità di Santo (Alessandro Gassmann), ex sicario della ‘ndrangheta che si è rifatto una vita in Trentino, viene sconvolta da due criminali che una sera entrano in casa e gli uccidono la moglie e il cognato. La figlia Sofia scopre così il passato del padre e lo aiuta a mettere in atto la sua vendetta.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film thriller del 1956, di Alfred Hitchcock, L’uomo che sapeva troppo, con James Stewart, Doris Day. Un medico americano, in vacanza in Marocco con la famiglia, assiste a un omicidio e raccoglie le ultime parole della vittima. Subito dopo gli rapiscono il figlioletto e…

Su Italia 1, alle 21.20, il film d’azione del 2011, di Daniel Espinosa, Safe House: nessuno è al sicuro. Tobin Frost (Denzel Washington) ha tradito la Cia e per anni l’ha fatta franca. Fermato in Sudafrica, viene preso in custodia dagli uomini dell’Agenzia e portato in un luogo sicuro per essere interrogato, dove incontra l’agente Weston (Ryan Reynolds). Ma qualcuno vuol chiudere la bocca a Frost.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film fantastico del 2003, di Francis Lawrence, Constantine, con Keanu Reeves, Rachel Weisz. Constantine, una sorta di esorcista capace di distinguere gli angeli e i demoni che si celano tra gli umani, aiuta la detective Angela Dodson a far luce sulla morte della sua gemella Isabel.

Su Iris, alle 21.15, il film western del 1992, di e con Clint Eastwood, Gli spietati. Una prostituta viene sfregiata da un cowboy e le sue compagne mettono una taglia su di lui. Si fa avanti William Munny, ex killer che ha bisogno di soldi per mantenere i figli: lo sceriffo però non tollera l’intrusione e…

Stasera in tv venerdì 21 febbraio 2025, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film commedia del 2021, di Simone Godano, Marilyn ha gli occhi neri, con Stefano Accorsi, Miriam Leone. Clara e Diego frequentano un centro per la riabilitazione di persone con disturbi comportamentali. Come terapia, entrambi vengono incaricati di gestire un ristorante.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film di guerra del 2008, di Kathryn Bigelow, The Hurt Locker, con Jeremy Renner, Anthony Mackie. Iraq. Una squadra di artificieri dell’esercito americano compie ogni giorno missioni pericolosissime. Li guida il sergente James, un uomo che non conosce la paura.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film fantastico del 2012, di Rupert Sanders, Biancaneve e il Cacciatore, con Kristen Stewart, Charlize Theron. Il Cacciatore si rifiuta di obbedire alla malvagia Regina e non uccide Biancaneve. Poi decide di rimanerle a fianco e di diventare il suo mentore, insegnandole a combattere.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 2013, di Paul W.S. Anderson, Pompei, con Kit Harington, Emily Browning. Pompei, 79 d.C. Milo è un giovane gladiatore innamorato della figlia di un ricco mercante. Quando il Vesuvio esplode sulla città, farà di tutto per salvare la sua amata.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film drammatico del 1997, di Mike Newell, Donnie Brasco, con Johnny Depp, Al Pacino. Un giovane agente dell’Fbi si infiltra in un’organizzazione mafiosa e conquista la fiducia di Lefty Ruggiero, un maturo criminale. Tra i due s’instaura un rapporto di amicizia dalle conseguenze imprevedibili.