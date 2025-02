The Golden Bachelor, la seconda puntata: due nuove eliminazioni e le prime tensioni

Mercoledì 26 febbraio è in onda la seconda puntata di The Golden Bachelor. Il programma è trasmesso su Real Time dalle 21:25 circa.

The Golden Bachelor seconda puntata, come è andato il debutto

Il format The Golden Bachelor è la rivisitazione italiana di The Bachelor, uno dei dating show più amati e seguiti degli Stati Uniti. Al centro del racconto, dedicato all’amore nelle persone over 60, c’è Massimiliano, consulente finanziario di 61 anni. Quest’ultimo, nell’esordio di sette giorni fa, ha incontrato sedici donne, tutte rigorosamente single ed interessate a conoscere una persona con la quale iniziare un percorso di vita. Dopo le presentazioni di rito, Max (come è soprannominato) si è trovato davanti ad una dura decisione: eliminare subito tre concorrenti. La sua scelta, a tal proposito, è ricaduta su Oksana, Roberta ed Antonella M., che non sono riuscite a creare un immediato feeling con il protagonista. Dal punto di vista degli ascolti, la prima puntata dello show guidato da Ascanio Pacelli ha interessato 244 mila spettatori, con l’1,3% di share.

L’arrivo in villa e le prime tensioni

Durante il nuovo appuntamento di The Golden Bachelor, le single rimaste ancora in gioco fanno il loro arrivo in villa, dove saranno costrette a convivere per un determinato periodo di tempo. La location è senza dubbio di lusso, ma nonostante questo, la tensione fra le pretendenti rischia sin da subito di emergere. La questione che potrebbe provocare più di qualche problema è l’assegnazione delle camere: Antonella, Artemisia e Cristina, in particolare, si contendono una stanza.

In seguito, le donne riunite accolgono, nella casa, il conduttore Ascanio Pacelli. Il padrone di casa deve comunicare loro una notizia molto importante: Massimiliano, infatti, ha selezionato una delle single per passare del tempo insieme e da soli. Si tratta, indubbiamente, di un’opportunità molto importante per conoscersi.

The Golden Bachelor seconda puntata, nuove eliminazioni in vista

Nel corso della seconda puntata di The Golden Bachelor, le ladies, su idea di Massimiliano ed Ascanio, sono suddivise in due squadre. Le compagini si sfidano in una partita di calcetto, arbitrata proprio dal protagonista. Le concorrenti che compongono il team vincente ottengono la possibilità di frequentare, in solitaria, Massimiliano.

Al termine dell’appuntamento odierno di The Golden Bachelor, visibile anche in diretta streaming ed on demand su Discovery+, per il Bachelor arriva il momento di una dura scelta. È costretto, infatti, a selezionare due single con le quali non si è creato un rapporto. Esse sono eliminate e devono abbandonare immediatamente il programma.