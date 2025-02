MasterChef Italia 2024-2025, chi sono i finalisti: lavoro, curiosità e il loro percorso nello show

Giovedì 27 febbraio si svolge il capitolo conclusivo di MasterChef Italia 2024-2025 e di seguito vi raccontiamo meglio chi sono i finalisti. La puntata che chiude la fortunata edizione dello show è in onda, come sempre, in prima serata su Sky Uno.

MasterChef Italia 2024-2025 finalisti, cosa è successo sette giorni fa

Nell’ultimo appuntamento di MasterChef Italia 2024-2025 sono stati decretati i nomi dei finalisti. Durante la serata, decisamente ricca di colpi di scena, soprattutto grazie alla partecipazione degli ospiti Eleonora Riso, Amanda Eriksson e Niccolò Califano, ha dovuto abbandonare il gioco Franco.

A prendere questa decisione, al termine di un Pressure Test dedicato alla griglia giapponese con carbone bianco capace di mantenere il calore per lungo tempo, sono stati i giudici Bruno Barbieri, Antonino Canavacciuolo e Giorgio Locatelli. Essi, durante la finale di oggi, hanno il compito di assaggiare tutte le preparazioni ed assegnare il titolo di cuoco amatoriale migliore d’Italia.

Anna e Mary

In primis, nell’elenco dei finalisti di MasterChef Italia 2024-2025 c’è Mary. Ha origini siciliane ma, per lavoro, vive a Bergamo, dove ricopre il ruolo di manager delle risorse umane. Ha 30 anni e sin dall’inizio dell’esperienza ha sottolineato di essere “competitiva” e “affamata di conoscenza“. Due caratteristiche, queste, che ha messo in mostra durante tutta l’esperienza nella Masterclass.

Spera di ottenere l’ambito titolo anche Anna. Ha 32 anni, è nata a Milano ma vive a Venezia e può contare su un importante background multiculturale. I suoi genitori, infatti, hanno deciso di abbandonare la Cina e trasferirsi nel nostro paese, per ovviare alla legge del figlio unico. Come ha più volte ripetuto durante l’edizione, spera di riuscire, un giorno, ad aprire un ristorante di sua proprietà, lavorando nel rispetto degli sprechi.

MasterChef Italia 2024-2025 finalisti, Jack e Simone

Altro finalista di MasterChef Italia è Jack. Anche lui milanese, con i suoi 26 anni è il più giovane chef amatoriale rimasto in gara. Nella vita fa l’influencer e già prima di iniziare lo show era molto seguito sui social, dove contava centinaia di migliaia di followers. In merito al futuro, ha le idee chiare: vorrebbe declinare i suoi profili sui social interamente alla cucina. Inoltre, aspira a ricoprire la mansione di private chef.

Infine, la lista dei quattro finalisti dello show termina con Simone. Ha 36 anni ed è nato e cresciuto ad Alba, territorio nel cuore delle Marche, al quale è molto legato. Vive a Cuneo ed ha una idea di cucina molto chiara. Per lui, infatti, cucinare significa presentare dei piatti “ricercati e moderni“.