Only Fun Comico Show 2025, la seconda puntata: ospite Lory Del Santo, tutti i comici

Giovedì 27 febbraio, NOVE manda in onda la seconda puntata di Only Fun Comico Show 2025. Il programma prende il via alle ore 21:25.

Only Fun Comico Show 2025 seconda puntata, come è andato l’esordio di Belen Rodriguez

L’edizione 2025 di Only Fun Comico Show è composta da dieci appuntamenti, ognuno dei quali ha una durata di circa due ore, in programmazione tv per altrettante settimane nel prime time del giovedì. C’era molto interesse intorno allo show, soprattutto per il debutto di Belen Rodriguez. L’ex volto Mediaset, infatti, ha preso il posto di Elettra Lamborghini, affiancando i confermati Andrea Pisani e Luca Peracino, che formano il duo dei PanPers.

Gli ascolti, la settimana scorsa, sono stati buoni. La puntata, infatti, ha divertito 670 mila spettatori, con il 3,7% di share. Si tratta di un dato di poco più alto rispetto alla media Auditel della scorsa edizione, che aveva chiuso con 650 mila telespettatori e il 3,5% di share. Inoltre, l’appuntamento del 20 febbraio ha ottenuto un dato decisamente migliore rispetto all’esordio di dodici mesi, che aveva ottenuto il 2,8% con 561 mila individui interessati.

Quali sono i comici protagonisti

Only Fun Comico Show, con quella del 2025, giunge alla quinta edizione. Essa si svolge, come di consueto, dal Teatro Galleria di Legnano, dove ogni settimana si alternano, sul palco, alcuni dei più importanti ed amati comici del nostro paese.

A tal proposito, nella seconda puntata del format sono attesi numerosi protagonisti. In primis c’è Barbara Foria, che ripropone la fortunata imitazione di Ida Di Filippo, amata agente immobiliare di Casa a prima vista. Effettuano, poi, delle gag con la conduttrice Belen Rodriguez i monologhisti Valentina Persia e Peppe Iodice.

Durante l’appuntamento in onda oggi, giovedì 27 febbraio, i padroni di casa danno il bentornato a Pino e gli Anticorpi e ad Enrico Bertolino, che con la consueta ironia affronta varie tematiche di stretta attualità. Nel cast ci sono anche Antonio Ornano, Federica Cacciola, Federico Basso, Marta e Gianluca e il mago Raul Cremona.

Only Fun Comico Show 2025 seconda puntata, ospite Lory Del Santo

Durante la seconda puntata di Only Fun, la conduttrice Belen Rodriguez firma una esibizione canora in compagnia di Francesco Cicchella. L’artista, seduto al pianoforte, imita alcuni dei cantanti più amati del nostro paese. Infine, c’è la rubrica Dillo a Dario, guidata da Dario Vergassola. Il comico, in tale spazio, accoglie un ospite vip, al centro di una intervista comica. Questa settimana c’è la showgirl Lory Del Santo.