MasterChef Italia, semifinale 20 febbraio: prove, ospiti, chi in finale

Giovedì 20 febbraio è in onda la semifinale di MasterChef Italia 2024-2025. La fortunata edizione del cooking show, produzione Sky Original realizzata da Endemol Shine Italia, è visibile dalle ore 21:25 circa, su Sky Uno (canale 108).

MasterChef Italia 2024-2025 semifinale, chi sono i cinque a contendersi la vittoria

Nella semifinale di MasterChef Italia 2024-2025 sono protagonisti cinque cuochi amatoriali. Essi, durante la serata odierna, cercheranno di fare il possibile per riuscire a conquistare un posto nell’ambita finale, in onda rigorosamente sulla rete ammiraglia dell’intrattenimento Sky fra sette giorni, giovedì 27 febbraio.

Il semifinalista più giovane è Jack, 26enne influencer di Milano. Segue Mary, manager delle risorse umane di 30 anni, nata in Sicilia ma residente a Bergamo. Spazio ad Anna, 32enne di Milano che sogna di aprire un ristorante nel rispetto degli sprechi alimentari. Cerca un pass per la finale Simone, 36enne di Cuneo. Infine, c’è il milanese Franco, direttore marketing di 43 anni. A decretare l’esito delle varie sfide ci sono i giudici Bruno Barbieri, Antonino Canavacciuolo e Giorgio Locatelli.

Gli ospiti

Sono numerosi gli ospiti attesi durante la semifinale di MasterChef Italia. La puntata prende il via con una Mystery Box, che questa settimana ha come tema quello del matrimonio. Per tale occasione, è dato il bentornato ad una “coppia di fatto” della passata edizione. Stiamo parlando di Eleonora Riso, vincitrice della passata edizione di MasterChef, e di Niccolò Califfano, dodici mesi fa posizionatosi in quinta posizione.

La sfida fra i cuochi amatoriali del nostro paese procede con l’Invention Test. Tale fase è dedicata alla cucina scandinava, motivo per il quale nella Masterclass giunge la chef Amanda Eriksson, vincitrice di una stella Michelin per il ristorante Wood Restaurant a Cervinia, in Valle d’Aosta. I concorrenti devono cimentarsi in alcune delle sue principali preparazioni, che mischiano la cultura culinaria svedese con quella valdostana.

MasterChef Italia 2024-2025 semifinale, l’esterna stellata

Infine, la semifinale di MasterChef Italia 2024-2025, visibile in streaming su Sky Go, procede con una esterna stellata. Per la prova, gli aspiranti chef entrano nella cucina del tre stelle Michelin Quattro Passi, straordinario ristorante sulla baia di Nerano, in Campania, dello Chef Patron Antonio Mellino. I partecipanti, per la prima volta nella loro vita, hanno la possibilità di cimentarsi in una cucina di alto livello.

Infine, coloro che usciranno sconfitti dalla prova in esterna, torneranno nello studio ed affronteranno il Pressure Test più temuto ed al tempo stesso atteso della stagione. L’esito di tale manche, infatti, decreterà i nomi dei finalisti di MasterChef Italia 2024-2025.