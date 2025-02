Only Fun Comico show 2025, dal 20 febbraio la nuova edizione con Belen Rodriguez: novità e cast

Giovedì 20 febbraio, su NOVE, esordisce Only Fun Comico show 2025. La nuova edizione è visibile in prime time, a partire dalle ore 21:25 circa.

Only Fun Comico show 2025, l’arrivo di Belen Rodriguez

Quella del 2025 è la quinta edizione di Only Fun Comico show. Il format, prodotto da Colorado Film e che ha esordito nel nostro paese nel maggio del 2022, ha un cambio nella conduzione. Sono confermati, in primis, i PanPers, duo comico composto da Luca Peracino ed Andrea Pisani. Al loro fianco non c’è più Elettra Lamborghini, padrona di casa del programma sin dalla prima puntata, ma Belen Rodriguez.

Per quest’ultima si tratta della seconda esperienza da conduttrice da quando ha lasciato Mediaset e si è trasferita su Discovery. Nelle scorse settimane, infatti, ha guidato Amore alla prova La crisi del settimo anno, che tuttavia non ha ottenuto buoni ascolti. Gli appuntamenti hanno ricevuto una media pari all’1,40% di share, ovvero un dato più basso rispetto a quello ottenuto nelle edizioni precedenti, guidate da Giulia De Lellis.

Gli ottimi ascolti delle passate edizioni

Only Fun Comico show, oltre che in televisione, è fruibile anche in diretta streaming ed on demand tramite l’applicazione Discovery+. L’edizione al via oggi è composta da dieci appuntamenti, trasmessi per altrettante settimane nel prime time del giovedì. Ottimi gli ascolti ottenuti fino a questo momento: la scorsa stagione, in onda da febbraio ad aprile del 2024, ha tenuto compagnia ad una media di oltre 651 mila persone, con una share del 3,47%. Lo show, in onda non in diretta, si è svolto nella consueta cornice del Teatro Galleria, di Legnano.

Only Fun Comico show 2025, il cast della prima puntata

Sono numerosi i comici accolti durante la prima puntata di Only Fun Comico show 2025. Attesi, fra gli altri, Pino e gli Anticorpi, Valentina Persia, Angelo Pisani, Antonio Ornano ed Enrico Bertolino. Con loro, salgono sul palco anche Peppe Iodice, Raul Cremona, Barbara Foria, Federica Cacciola, Marta e Gianluca e Federico Basso. Durante l’esordio, in onda il 20 febbraio su NOVE, è dato spazio ad Alessandro Siani, attore e regista protagonista poche settimane fa al cinema con la pellicola Io e te dobbiamo parlare.

Nel corso delle dieci puntate dell’edizione, i PanPers e Belen Rodriguez danno spazio a molti altri comici del nostro paese. Fra gli altri, ci sono le imitazioni di Vincenzo De Lucia, oltre ai monologhi di Dario Cassini, Gianluca Scintilla Fubelli, Dario Vergassola e Giuseppe Giacobazzi. In programma, inoltre, le gag di altri comici, tra cui Ale e Franz, Baz, Dado, Francesco Cicchella e Beatrice Arnera.