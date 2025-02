MasterChef 2024-2025, la finale in diretta: la sfida decisiva

Giovedì 27 febbraio è in onda la finale di MasterChef Italia 2024-2025. Lo show Sky Original giunge al termine con l’appuntamento odierno, al via alle 21:15 circa su Sky Uno. I giudici che decretano il nome del miglior cuoco amatoriale italiano sono Bruno Barbieri, Antonino Canavacciuolo e Giorgio Locatelli. I concorrenti rimasti in gioco, che si contendono il prestigioso titolo, sono Mary, Jack, Anna e Simone.

Masterchef Italia 2024-2025 finale, parte la puntata

Prende il via la finale. Una bella clip ripercorre i momenti salienti dell’edizione. Si parte con una Mystery Box: l’ospite è Mauro Colagreco, chef con 3 stelle Michelin, nonché il primo argentino ad aver raggiunto la vetta dei World’s 50 Best Restaurants. Gli ingredienti principali della prova sono il piccione e il cedro. La carne, in particolare, è disossata, farcita e coperta con lardo di colonnata, per poi essere cotta all’interno del frutto stesso. Il tutto è accompagnato da una salsa, anch’essa a base di piccione.

Subito problemi per i concorrenti. Jack, in particolare, è in crisi per l’operazione di disossatura, che non riesce a completare. Tutti, comunque, riescono a portare a termine la preparazione. Complimenti per Mary, anche se Locatelli nota un leggero squilibrio nei sapori, dovuto all’eccessiva presenza del parmigiano nella farcitura. Stesso problema anche per Jack, che inoltre ha cotto troppo il piccione. Solo complimenti, invece, per Simone. Male, infine, Anna: la sua salsa è ottima, ma la carne è cruda.

Dopo gli assaggi, è tempo di verdetti: il primo finalista è Simone.

All’Invention Test è eliminata Mary

La finale di MasterChef Italia va avanti con l’Invention Test. Al termine, due concorrenti vanno in finale ed uno è eliminato. Al centro della manche c’è ancora Colagreco, che presenta tre suoi piatti differenti. Il primo contiene i petali di Cosmos. Il secondo si basa sulla foglia lattuga asparago. Il terzo, infine, ha come protagonista il cavolo rapa.

Simone assegna le varie preparazioni agli chef rimasti in gioco. I petali vanno a Mary, la lattuga asparago è data a Jack ed Anna si deve mettere alla prova con il cavolo rapa. Gli chef sono liberi di ideare i piatti che vogliono, a patto che presentino come elemento centrale l’ingrediente che hanno ricevuto.

Mary presenta il proprio piatto ai giudici, che però la criticano: il sapore dei petali di Cosmos, infatti, è troppo coperto. Tiepidi, invece, i pareri su Anna, che a detta di Canavacciuolo “non ha spettinato“. Infine, molti complimenti per Jack, che riceve addirittura il chapeau dai giurati.

Come facilmente immaginabile, Jack riceve il grembiule e va in finale, così come Anna. Eliminata, invece, Mary.

Masterchef Italia 2024-2025 finale, lo scontro finale a tre

La finale di MasterChef Italia 2024-2025 entra nel vivo con lo scontro a tre: uno fra Simone, Jack ed Anna, presto, solleverà al cielo il titolo. Ognuno di loro deve presentare agli chef un menù completo. I finalisti, prima di cucinare, ricevono l’incoraggiamento da parte delle famiglie.

Simone propone Un giro nelle Langhe, menù con protagonisti i sapori della sua terra. Jack risponde con Ci vediamo dall’altra parte, un giro per il mondo alla scoperta di sapori e tecniche di cotture internazionali. Infine, Anna punta su L’Eden di Ylan, che mira ad esaltare sia il suo lato italiano che quello cinese.

Si inizia a cucinare.