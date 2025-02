Sanremo 2025, l’andamento delle canzoni dopo il Festival: volano Giorgia, Achille Lauro e Coma_Cose

Sono passate circa due settimane dalla fine del Festival di Sanremo 2025 ed è molto interessante notare l’andamento delle canzoni protagoniste della kermesse. Analizzando l’impatto dei brani sulle radio e sulle varie applicazione di fruizione musicale streaming, infatti, emerge una netta differenza con la classifica finale della manifestazione.

Sanremo 2025 andamento canzoni, volano i Coma_Cose in radio

In primis, è molto interessante l’analisi dei brani di Sanremo 2025 più ascoltati in radio. D’altronde, il passaggio radiofonico delle hit contribuisce, da sempre, al successo, almeno a livello generalista, della canzoni. Stando ai dati forniti dal portale Ear One, la più ascoltata, con circa 5800 passaggi, è Cuoricini dei Coma_Cose, tormentone che il voto congiunto di Sala Stampa, televoto e Radio ha posizionato al decimo posto al Festival.

Il secondo posto dei brani più passati in radio, con oltre 5200 passaggi, va a Balorda Nostalgia di Olly, vincitore di Sanremo 2025. Segue, a poche centinaia di passaggi di distanza, Incoscienti giovani di Achille Lauro, il cui settimo posto nella classifica della kermesse ha destato più di qualche polemica. La top five giunge al termine rispettivamente con La cura per me di Giorgia e Tu con chi fai l’amore dei The Kolors.

Olly vince su Spotify

Decisamente differente è la situazione se si prende in considerazione l’andamento delle canzoni di Sanremo 2025 su Spotify. Nella celebre applicazione, infatti, il brano più ascoltato è quello del vincitore Olly, al vertice della Top Italia 50. Al secondo posto c’è Fedez, la cui Battito raccoglie, ogni giorno, migliaia di riproduzioni. Da notare, inoltre, che il rapper occupa anche il 28esimo posto della classifica con il duetto con Marco Masini su Bella Stronza, eseguito per la prima volta proprio nella serata delle cover al Festival.

Volevo essere un duro di Lucio Corsi è sul terzo gradino del podio ed ha subito un’accelerata dopo la notizia che sarà lui a rappresentare l’Italia alla prossima edizione dell’Eurovision Song Contest. Bene, inoltre, Giorgia ed Achille Lauro, che con il quarto e quinto posto sono presenti nella top five anche su Spotify. Da segnalare, infine, l’ottimo risultato de La mia parola di Shablo, Guè, Joshua e Tormento: arrivato 18esimo a Sanremo, il brano è il sesto più ascoltato nell’applicazione, dove conta in totale oltre 12 milioni di stream.

Sanremo 2025 andamento canzoni, su Youtube trionfa Olly

Infine, altro elemento interessante è quello legato alle visualizzazioni ottenute dai videoclip ufficiali su Youtube. Il più ascoltato è ancora una volta Olly con Balorda Nostalgia, che supera le 14 milioni di views. Al secondo posto c’è La cura per me di Giorgia con 9,6 milioni di visualizzazioni. Al terzo posto, con soli 200 mila views di differenza, ci sono i Coma_Cosecon Cuoricini. In quarta posizione, con 8 milioni e 200 mila visualizzazioni, c’è Achille Lauro.